Galiana seguirá la línea de trabajo de Fuset en Cultura Festiva y no contempla cambios en la delegación y JCF

Asimismo, ante el inicio oficial de las Fallas, el próximo domingo con la Crida, Galiana ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" y ha hecho un llamamiento "a la convivencia" durante las que ha considerado "las mejores fiestas del mundo". El responsable municipal se ha dirigido también al resto de fiestas de la ciudad y ha dicho que se pondrá en contacto con sus representantes "para seguir trabajando".

Carlos Galiana se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, un encuentro en el que se han ratificado sus nuevas responsabilidades después de la renuncia, "temporalmente y de manera indefinida", del concejal Pere Fuset a estos cargos ante su situación judicial.

Con la renuncia de Fuset, Galiana pasa también a ser tercer teniente de alcalde y portavoz del grupo municipal de Compromís, uno de los integrantes del gobierno local junto al PSPV. El nuevo titular de Cultura Festiva y JCF ha valorado la decisión de su antecesor en estas responsabilidades y la ha calificado de "complicada" y "valiente". Así, ha resaltado la apuesta de Pere Fuset por "dar un paso al lado para centrarse en su defensa".

El también concejal de Comercio ha destacado que Fuset deja las Fallas de 2020 "preparadas", los permisos para estas celebraciones "dados" y las subvenciones "a punto de salir". Además, ha agradecido la "confianza" depositada en él por el alcalde de València, Joan Ribó, para asumir las nuevas competencias y el respaldo "unánime" del grupo municipal de Compromís para nombrarle su portavoz.

"Soy una persona a la que le gustan los retos. Llevo cinco años trabajando para poner en valor el pequeño comercio y los mercados" de València, ha expuesto, al tiempo que ha manifestado que espera "estar a la altura de la Concejalía de Cultura Festiva".

Galiana ha asegurado que se ha puesto ya en contacto con el Maestro Mayor de los Artistas Falleros, con los presidentes de la Interagrupación de Fallas, de las Fallas de Especial y de la Sección Primera A, así como con la Fallera Mayor de València 2020, Consuelo Llobell. Ha apuntado que tiene pendiente hablar con la Fallera Mayor Infantil, Carla García, y sus padres. "Quiero transmitir a todos un mensaje de calma y tranquilidad ante las Fallas, que ya están en la puerta", ha aseverado.

Igualmente, el edil ha manifestado que ha hablado con la directiva de la JCF y ha señalado que además de ponerse "a su servicio", le ha pedido su "ayuda" para afrontar su nueva responsabilidad. Ha comentado que se estrena este viernes por la noche en la Gala Fallera, un acto que según ha dicho no le es "desconocido" por su condición de fallero desde la infancia. Galiana ha confiado en poder compaginar sus responsabilidades falleras con la actividad de su comisión fallera estas fiestas.

Por otro lado, el concejal ha asegurado que podrá compatibilizar las responsabilidades municipales que tenía hasta ahora con las nuevas y ha valorado los equipos que le acompañan en cada caso. "Sigo siendo concejal de Comercio, Control Administrativo, Innovación, Relaciones con los Medios y presidente de Mercavalencia y de Las Naves", ha manifestado.

En esta línea, ha apuntado que ha hablado con los jefes de servicio correspondientes y que todos se han "volcado" para ayudarle, tras lo que ha agradecido "el esfuerzo" y trabajo del personas de estas delegaciones. Igualmente, ha comentado que se ha puesto en contacto con la vicealcaldesa y concejala socialista en el consistorio, Sandra Gómez, como portavoz del otro grupo de gobierno y para pedirle también su ayuda.

"ABSURDO HACER CAMBIOS"

Carlos Galiana ha afirmado que su intención es mantener los equipos en las nuevas competencias que asume y ha señalado que por este motivo quiere lanzar "un mensaje de tranquilidad". En esta línea, ha considerado "absurdo hacer cambios" y ha comentado que nadie le ha dicho que no quiera estar con él trabajando.

Por otro lado, preguntado por si ha hecho traspaso de poder con Fuset, Galiana ha respondido que sí y ha explicado que han hablado y hablan "mucho". "Ha hecho traspaso. He hablado con él. Le he pedido que me ayude", ha aseverado, además de destacar que entre los temas que han abordado han tratado especialmente los actos falleros de este fin de semana por ser "lo más inmediato".

"UN AÑO POR LOS TIEMPOS JUDICIALES"

El edil ha añadido que en este traspaso no habrá "problema" y ha avanzado que él y Fuset se han emplazado para seguir hablando el lunes y "siempre que sea necesario". Asimismo, preguntado por si cree que asumir Cultura Festiva y JCF será temporal como anunció Fuset, Galiana ha dicho: "No lo sé. Todo dependerá de la situación de Pere Fuset. Él ha dicho que será de forma temporal. Yo me comprometí a eso".

A este respecto, el concejal ha apuntado que "de momento, se ha planteado un año por los tiempos judiciales" y ha subrayado que "cuando llegue el momento" se hablará y se verá "cuándo se produce el cambio".