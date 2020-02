Foment del Treball da "por bueno" todo lo que sea la resolución del conflicto entre Cataluña y el resto de España

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha asegurado este jueves que desde la patronal catalana dan "por bueno" todo lo que sea la resolución del conflicto que existe entre Cataluña y el resto de España al ser preguntado por la primera mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña. "Lo que queremos es que nos den las herramientas para poder generar riqueza y puestos de trabajo y para que esta sociedad esté lo más cohesionada posible", ha dicho.

Sánchez Llibre se ha pronunciado así antes de la reunión que ha mantenido en Benicarló (Castellón) con los presidentes de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y de la CEOE Aragón, Salvador Navarro y Ricardo Mur, respectivamente, para reivindicar aquellas infraestructuras comunes que consideran estratégicas para seguir siendo competitivos.

En esta línea, el dirigente de Foment del Treball ha recordado que desde la patronal catalana siempre han dicho que no valorarían temas políticos que no fuesen los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, ha añadido que siempre han dicho también que, como empresarios, daban "por bueno" que se reconociera que existe un problema político entre Cataluña y el resto del Estado y valoraban "positivamente" que los dos gobiernos "quieran resolver el conflicto".

"Todo lo que sea la resolución de un conflicto que existe y que a los empresarios nos dé tranquilidad, estabilidad y seguridad jurídica, lo damos por bueno", ha apuntado.