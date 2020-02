Belén Esteban ya sabe la fecha en la que Toño Sanchís deberá abandonar su casa

La cuenta atrás ha comenzado. Después de una guerra exhaustiva –aún sigue candente– que comenzó cuando salieron a la luz los engaños de Toño Sanchís, Belén Esteban se ha alzado, una vez más, como la ganadora de esta carrera por demostrar quién miente. Y es que La princesa del pueblo ya sabe la fecha exacta en la que su ex agente va a tener que abandonar la que pronto dejará de ser su vivienda familiar.

Según la revista Look, el 5 de marzo es la fecha límite para que el que fuera una de las personas de confianza de la colaboradora coja sus pertenencias y se despida de su chalé situado en Villanueva del Pardillo (Madrid). Y es que, desde que Belén Esteban se hiciese con él por 375.000 euros –de los cuáles solo pagó 260.000 euros por la deuda que Sanchís mantiene con ella–, se ha negado a abandonar la vivienda e, incluso, ha intentado frenar un desahucio que ahora parece inminente.

Duras declaraciones

A principios de año, la colaboradora de Sálvame volvió a retomar en plató los problemas que ha tenido desde que, tras una subasta pública, se hiciese con el chalé de Toño Sanchís. Por aquel entonces, ya anunció que ya tenía fecha para poner fin a la "ocupación" de su ex agente y también aseguró que "esté quien esté dentro, los echan". "Y a los okupas: queréis dar pena y pena no me dais, porque estoy buscando el dinero que tenéis y es mío", determinó frente a las cámaras del programa para el que trabaja.

En aquel momento también explicó que ha ido recabando información sobre Sanchís y sus negocios y que no la dará hasta que este haya abandonado el chalé. "La gente se va a quedar con la boca abierta", aseveró la de Paracuellos. ¿Será el viernes, 6 de marzo, el día que Belén Esteban cuente todo lo que supuestamente sabe de su ex agente? Habrá que esperar para comprobarlo…