Belén Esteban carga contra Toño Sanchís en 'Sálvame': "Sois unos okupas que queréis dar pena"

Belén Esteban ha mandado este martes un mensaje a su exrepresentante Toño Sanchís, con quien mantiene una guerra judicial. La colaboradora ha asegurado en Sálvame que el próximo 5 de marzo la casa del manager pasará a ser de su propiedad: "Cuando tenga la casa hablaré y la gente se va a quedar con la boca abierta. Estoy consiguiendo una pequeña parte de lo que me falta", ha avanzado.

Toño Sanchís alargó el proceso judicial el pasado mes de noviembre con la intención de que este y su familia pudieran continuar viviendo en el chalet durante más tiempo, lo que hizo temblar a la de Paracuellos, quien ha opinado que no le dan "ninguna pena".

"La justicia tarda pero llega", ha dicho una molesta Esteban, antes de arremeter contra los bancos: "No entiendo de los bancos por qué a este señor se le ha permitido estar un año sin pagar. Por la parte que me toca, mi familia, mis hermanos, cuñadas, mi madre, mi marido, todos… estamos muy contentos".

Asimismo, la tertuliana no ha escondido su enfado y le ha mandado un mensaje a su antiguo representante, que debería abandonar la casa de Villanueva del Pardillo (Madrid) el próximo 5 de marzo: "Yo ya tengo fecha y esté quien esté dentro, los echan. Y a los okupas: queréis dar pena y pena no me dais, porque estoy buscandoel dinero que tenéis y es mío".

La colaboradora ha añadido además que su familia y ella lo han pasado "muy mal" durante el proceso y que piensa hacer un reportaje sobre la casa: "No voy a hacer ninguna fiesta. Me parecería una falta de respeto, porque lo hemos pasado muy mal. Solo vamos a entrar mi marido y yo, pero lo que sí voy a hacer es un reportaje, lo tengo más claro que el agua", ha sentenciado.

Belén Esteban consiguió el pasado mes de marzo, mediante subasta y por un precio de 376.000 euros, la casa de Toño Sanchís, lo que le permitiría a esta cubrir la mitad de la deuda que le debe el manager, quien a día de hoy continúa ocupando la vivienda con su familia.