El renacer profesional y personal de Carlos Lozano

Carlos Lozano vive, por fin, uno de sus mejores momentos. Tras decidir poner el punto final a su relación con Miriam Saavedra, el presentador parece haber encontrado su sitio. No solo en el terreno personal, en el que, insisten a 20minutos, podría estar conociendo a una nueva conquista, sino también a nivel profesional.

Después de una época complicada en la que su profesionalidad quedó mancillada por líos de faldas y enfrentamientos con colaboradores y polemistas, Carlos ha aceptado ser uno de los integrantes del debate de Supervivientes, que se puso en marcha la semana pasada.

Tiene ganas de que la gente vuelva a ver en él al comunicador y no al personaje. Lo tendrá fácil, pues tiene sobre la mesa algún otro proyecto que podría ayudarle a cumplir su objetivo, que no es otro que volver a presentar. Intención, ganas y carisma no le faltan.

Está calmado y, tal vez, mucho más sosegado que en otras épocas cuando, incluso, sus salidas nocturnas llegaron a preocupar a su familia más directa. Ahora también celebra, pero de forma más comedida. En su tranquilidad también ha importado la venta de su casa de la sierra de Madrid, por la que habría recibido cerca de un millón de euros.

Dicen a este diario que ahora prefiere el asfalto y que se le puede ver habitualmente en la zona del parque de El Retiro, donde ha instalado su nueva vivienda, en la que también convive con su hija Luna el tiempo que le pertenece por convenio.

Haber pasado página –o en eso insiste– de la historia de la histriónica Saavedra también ha facilitado una mejor comunicación con Monica Hoyos, la madre de la menor. No hay nada mejor que las segundas o terceras oportunidades. Y es que es cierto que las circunstancias personales cambian, modifican o matizan una personalidad.