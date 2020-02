PP de Getxo pide derribar los pabellones de Errekagane y convertirlos en una zona verde, y no construir un 'gaztetxe'

Según ha recordado Andrade, el equipo de Gobierno destinará 2.500.000 euros de remanente de tesorería a reformar y rehabilitar lo que queda de los pabellones de Errekagane. "Parece que llega la hora en la que definitivamente se va a consumar lo que durante todos estos años hemos denunciado: que el equipo de Gobierno quiere construir un gaztetxe para unos pocos jóvenes privilegiados con todos los gastos pagados", ha criticado.

El portavoz popular ha recordado que su grupo lleva ya "mucho tiempo" mostrando su oposición a la "anunciada rehabilitación de los pabellones para convertirlos en un gaztetxe particular", así como que "son muchos los vecinos que en numerosas ocasiones presentaron quejas por las molestias que causaba el gaztetxe en el barrio", pero, "como siempre, dichas quejas fueron ignoradas por el equipo de Gobierno".

Andrade ha señalado que "la preocupación de los vecinos pareció disiparse con las obras del río Gobela que obligaron al desalojo de dicho gaztetxe, que aprovecharon para recoger firmas y solicitar que los pabellones fuesen derribados definitivamente".

Sin embargo, ha lamentado que la petición "cayó en saco roto, como es ya costumbre, y la tranquilidad de los vecinos se ve de nuevo alterada al descubrir que el equipo de Gobierno tiene intención de levantar de nuevo el gaztetxe".

"Un local de este tipo es fuente de molestias para todo el vecindario. Por la especial idiosincrasia de los usuarios y de sus actividades es más que seguro que va a ser una constante fuente de conflictos con la vecindad, como ya ocurría entonces", ha asegurado, para insistir en que esa ubicación se destine a "una zona verde integral con las prestaciones propias de un parque para disfrute tanto de vecinos de la zona como de paseantes".

DESALOJO DEL EUSKALTEGI DE ROMO

Por otro lado, los populares han denunciado, además, la ocupación por los antiguos usuarios del gaztetxe del que fue el euskategi de Romo. "Como aún no les han reconstruido 'su gaztetxe' a estos jóvenes, ellos mismos han decidido que tienen derecho a ocupar otra propiedad municipal para uso exclusivo de este grupo. Así, sin más han ocupado el edificio del que fue el euskaltegi de Romo, sin que nadie se lo prohíba ni le sancione por ello", ha denunciado Andrade.

El portavoz popular ha censurado que "no sólo no se sancione a este colectivo", sino que, "además, se quiera premiar dando un espacio para uso privado con todos los gastos pagados a aquellos que no tienen ningún respeto por las propiedades municipales".

Por todo ello, el PP defenderá en el pleno de este jueves una moción en la que solicita que se derribe el resto de los pabellones industriales de la calle Errekagane y que se lleve a cabo un proyecto que convierta la zona de los pabellones de Errekagane en una zona verde. En dicha iniciativa, los populares piden además que se desaloje a las personas que han ocupado el edificio municipal del euskaltegi.