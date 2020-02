El Teatro Calderón acoge este viernes el estreno nacional de 'Love, Fear, Loss', ballet basado en la vida de Edith Piaf

Según ha indicado el propio Amarante, en esta ocasión le apasionaron las músicas, por lo que decidió prescindir de las palabras para dar todo el protagonismo al piano y las teclas de Madrigal para que los bailarines pudieran transmitir a través de los movimientos "la energía, la pasión y la historia" de Edith Piaf.

"¿Quién nunca tuvo un gran amor? ¿Quién, después, no tuvo miedo de perder su gran amor? Yo quería que la gente se identificara y se emocionara mucho", confiesa el coreógrafo brasileño en el vídeo promocional de la pieza, en el que también revela las "ganas" de los bailarines de hacer "algo nuevo".

Esta pieza se inspira en la vida y música de la cantante en la que cada paso a dos refleja una experiencia de relación de pareja: Amor, Miedo y Pérdida, un repaso de la biografía de la cantante a través de algunas de las canciones que marcaron su vida y a su público, un repertorio en el que no faltará la atemporal 'La vie en rose'.

En su juventud, sus canciones de amor conquistaron el mundo. Su 'Himno al amor' reflejaba cómo ella o cualquier otra persona podían sentirse al comienzo de una relación amorosa. Después de su matrimonio, la lucha en las relaciones tomó protagonismo en la mayoría de sus canciones. Un buen ejemplo de ello es su fascinante interpretación de 'Ne me quitte pas', que mostraba un claro temor.

Con la trágica pérdida de su marido, 'Mon Dieu' fue una de las canciones que refleja mejor uno de los sentimientos más intensos que uno puede llegar a sentir: la pérdida de un ser amado. Una maravillosa artista con tantas canciones icónicas, que se convirtió en el espejo de la vida de mucha gente.

Esta función se representará los días 28 y 29 de febrero y 1 de marzo sobre las tablas del teatro vallisoletano junto a las piezas 'Por vos muero', de Nacho Duato, y 'Enemy in the Figure', de William Forsythe.

La CND regresa así al Calderón de la mano de su nuevo director, Joaquín De Luz, con esta su primera propuesta escénica para el público vallisoletano, que comprende tres obras muy diferentes de tres autores sobresalientes en el arte de la coreografía: Duato, Amarante y Forsythe.

De Luz ahonda en la intención de mostrar una CND cada día "más versátil" que puede afrontar obras contemporáneas y neoclásicas con el mismo "rigor" y la misma "pasión" con que lo hacen las grandes compañías de danza de hoy en día.

LA CND SALE A LAS CALLES

Con ese afán renovador surge también el proyecto 'CND sale a las calles', que llegará también este fin de semana a Valladolid para sorpresa de los viandantes, quienes podrán toparse con bailarines vestidos de escena que realizarán sesiones fotográficas en diferentes rincones emblemáticos de la ciudad a fin de generar expectativa de cara a las siguientes plazas.

La CND ya ha conquistado Pamplona, Coruña y Sevilla, por lo que Valladolid será la cuarta ciudad que acoja esta nueva acción de la compañía que surge del interés de hacer que la danza llegue más directamente a la gente, con más "fuerza, naturalidad y frescura".

POR VOS MUERO

En 'Por vos muero', Duato se ha inspirado en música española de los siglos de oro que junto con los versos de Garcilaso de la Vega sirven al coreógrafo como hilo conductor entre la lógica contemporaneidad de la danza en y su referencia histórica.

En los siglos XV y XVI las danzas formaban parte de la expresión del pueblo, en todos sus estratos, lo cual redundaba en que supusieran realmente el reflejo de la cultura de su tiempo. 'Por vos muero' quiere ser un homenaje a ese papel fundamental que la danza ocupaba entonces en la sociedad.

ENEMY IN THE FIGURE

Por su parte, en 'Enemy in the Figure', once bailarines actúan como si estuvieran siendo observados a través de un microscopio. Nerviosos e independientes, se mueven dentro y fuera de las sombras que arroja un enorme foco de luz, al tiempo que sus cuerpos contrastan con un ambiente saturado de tecnología.

Utilizando una pantalla ondeante ubicada en la diagonal del escenario, una cuerda que es impulsada por el suelo como si indicara niveles de energía o mensajes secretos, varios proyectores sobre ruedas manipulados por los bailarines, y un tic-tac, partitura siniestra de Thom Willems, 'Enemy in the Figure', es un poema oscuro e intrigante acerca de la visión y de la percepción, de la forma y del caos.

La luz, tan esencial en la coreografía como los pasos, se filtra a través del escenario en rayos ondulados y fugaces, ampliando y contrayendo el espacio, bañando a los bailarines en un resplandor e introduciéndoles en una penumbra con sombras, cada vez más oscuras, que intensifican la belleza efímera del movimiento.

Piernas y brazos desarrollan formas angulosas e inconexas, inscribiendo geometría compulsiva como si se revolucionaran contra sus propias sombras cinéticas, generando cadenas infinitas de movimiento en un escenario repentinamente vacío. En un universo que alterna la calma y la exaltación, 'Enemy in the Figure' presenta un poema de misterio y urgencia, aislamiento y conexión, lo mecánico y lo humano: la danza como un medio de posibilidades infinitas.