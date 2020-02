La cantante Duffy revela el horror que la mantuvo 10 años alejada de la música: "Fui secuestrada, violada y drogada"

Hace una década, Duffy apareció en las radios de todo el mundo con un tema que rápidamente se volvió un éxito internacional: Mercy. En seguida su fama subió como la espuma, su disco Rockferry fue muy bien recibido por la crítica, fue el cuarto más vendido del año, ganó varios Brit Awards y también el Grammy al mejor álbum pop de 2009. Era evidente que tenía una gran carrera por delante.

Por desgracia, el segundo disco que publicó fue más flojo que el primero, y sin previo aviso, desapareció. Un año después, Adele entró en nuestras vidas y destronó a Duffy como la reina del soul británico. Mucha gente achacó su ausencia al arrollador éxito de su competidora.

Después de 10 años Duffy ha vuelto a ponerse bajo el foco para contar la verdadera razón que la mantuvo alejada de la música a través de una página de reciente creación en Instagram. En la primera y única publicación la cantante cuenta el infierno al que se tuvo que enfrentar.

“No podéis imaginar la cantidad de veces que he pensado si escribir esto. La forma en que lo escribiría, cómo me sentiría después. Bueno, no estoy completamente segura de por qué ahora es el momento adecuado, y qué es lo que hace que me sienta emocionada y liberada al hablar. No puedo explicarlo”, comienza a contar la cantante.

“Muchos de vosotros os habéis preguntado qué me pasó. Por qué desaparecí. Un periodista me contactó para preguntármelo, encontró la manera de comunicarse conmigo, y le conté todo el verano pasado. Fue amable y me sentí increíblemente bien al explicárselo”, continúa en la publicación.

“La verdad es que, por favor creédme, ahora estoy bien. Pero fui violada, drogada y secuestrada durante varios días. Es evidente que sobreviví, pero recuperarme de aquello ha tomado tiempo. No hay una manera amable de decirlo”, confiesa.

“Pero puedo deciros que, después de los miles y miles de días que me comprometí a querer sentir la luz del sol en mi corazón nuevamente, ahora por fin lo hace. Y si te preguntas por qué no elegí usar mi voz para expresar mi dolor entonces, es porque no quería mostrarle al mundo la tristeza en mis ojos”, declara la cantante.

“¿Cómo iba a ser capaz de cantar desde el corazón si estaba roto? Por suerte poco a poco se ha ido arreglando", continúa en la publicación. Después de esta impactante confesión, cuenta que en las próximas semanas publicará una entrevista grabada donde responderá a todas las preguntas de aquellos que quieran comprender su historia.

La cantante da las gracias a los que le han apoyado durante todo este tiempo: "Tengo un amor sagrado y un sincero aprecio por vuestra amabilidad a lo largo de los años. Habéis sido mis amigos Y quiero daros las gracias por eso".

Antes de acabar, Duffy quiere que esta experiencia sea positiva para ella, por lo que pide respeto tanto para sí misma como para la privacidad de su familia. Toda la red ha aplaudido su valentía y no paran de mandarle amor y comprensión.