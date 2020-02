Naix 'La ciutat de les dones' per a crear "un mapa de València amb referents femenins"

L'associació Adonar -dedicada a impulsar projectes de "transformació social" a través de la cultura- ha llançat la iniciativa 'La ciutat de les dones' amb l'objectiu de crear "un mapa de València amb referents femenins".

La proposta arrancarà recordant la figura de Maria Cambrils, política i periodista, que serà protagonista del barri on va nàixer, el Cabanyal.

L'entitat posa en relleu que "recuperar referents femenins de València que han sigut obviats per la història i, per tant, la societat desconeix actualment és l'objectiu" d'aquesta iniciativa.

Es tracta, apunten, d'una idea original de Salut Alcover, qui es va inspirar en la novel·la 'La ciutat de les dames' (1405), de Christine de Pizan, per a crear un mapa de València que visibilitze dones il·lustres.

El projecte ha sigut finançat gràcies a l'Ajuntament de València i ha sigut desenvolupat per l'equip d'Adonar, liderat en aquest cas per Tamara Montañana, treballadora social i artterapeuta. També compta amb la col·laboració de les periodistes Pilar Almenar i Laura Bellver, així com dels il·lustradors Quim González i Vanessa Sánchez, encarregats de tota la imatge creativa.

En concret, amb la finalitat de descobrir la figura de Maria Cambrils, la primera edició de 'La ciutat de les dones' comprèn quatre activitats. L'arrancada serà una conferència de la periodista Rosa Solbes i la historiadora Ana Aguado, que tindrà lloc aquest dijous 27 de febrer, a les 18.30 hores, en la Biblioteca de la Dona de València.

Performance i tallers

El projecte continuarà amb una performance de l'actriu Imma Sancho, que portarà al present la protagonista de les activitats el pròxim dissabte 7 de març, a les 12.00 hores, en Festinar.

Així mateix, entre el 23 i el 29 de març es desenvoluparà un taller de creació artística en diferents espais del Cabanyal, com la Unitat d'Igualtat del Marítim, l'Associació de Veïns Cabanyal-Canyamelar i Festinar.

La pretensió, subratllen els responsables del projecte, "no és només vertebrar el barri, sinó consolidar la figura de Maria Cambrils en el veïnat i posar el focus més enllà del centre de la ciutat".

Finalment, se celebrarà un acte d'homenatge en l'Ateneu Marítim, que servirà per a compartir els resultats obtinguts en les anteriors intervencions, conclouen.