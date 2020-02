Convocat el concurs públic per a la nova terminal de passatgers del Port de València

20M EP

L'Autoritat Portuària de València (APV) ha convocat aquest dimarts el concurs públic per a atorgar una concessió administrativa per a la construcció i explotació d'una terminal pública de passatgers en el Port de València, tal com s'anuncia en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).