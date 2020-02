AMPL.- Fuset renuncia temporalment a les seues funcions de Cultura Festiva i JCF pel juí de l'accident de Vivers

Així ho ha donat a conéixer el propi edil, que ha comparegut en una roda de premsa no prevista en agenda, juntament amb l'alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó. Fuset, que s'ha mostrat molt emocionat durant la compareixença, ha explicat que pren aquesta decisió "molt meditada, personal, lliure i voluntària", per a centrar-se en la seua defensa i ha assenyalat que ho fa amb "l'objectiu de tornar en el futur amb el cap ben alt i amb l'energia que es mereix la festa de les Falles".

En aquest sentit, ha insistit en la seua "innocència" i ha confiat que "es faça justícia" i ha remarcat que deixa aquestes funcions de forma provisional "pel bé de les Falles". Ací, ha puntualitzat que se'n va ara, 25 de febrer, molt prop de l'inici de les festes grans de València "amb els deures fets" durant cinc anys en el càrrec i per a aquestes Falles, deixant "liquidada" la gestió de les festes del 2020.

"Aquesta és una regidoria molt singular que requereix una energia al 300 per cent. Crec que he treballat amb eixa energia, entregat en cos i ànima. La Falles es mereixen això mateix. Per açò, en aquest moment precís i amb els deures fets, amb prop del 75 per cent dels permisos ja donats, amb les subvencions ja preparades per a ser abonades abans de la plantà, amb el ban faller fet, les festes estan més que encaminades", ha exposat.

De la mateixa manera, ha apuntat que "ara, amb la Crida -serà diumenge que ve- acaba la gestió i comença la festa i acaba una part d'aquest càrrec que no és fàcil i que requereix molta entrega, energia, representació i acompanyament de la Fallera Major" i ha subratllat que no vol que "en cap cas eixa festa, eixa representació es puga veure afectada" per la seua "situació personal".

"El treball està fet. Comença el moment de viure la festa i la meua reflexió personal i la meua conclusió és que he de donar aquest pas valent perquè he de reservar una part vital de les meues energies a la meua defensa i al fet que es faça justícia i perquè les Falles se'l mereixen i necessiten que ningú, per motius polítics o pels que siguen, ataque la imatge d'una festa que tant estime i tantes alegries m'ha donat", ha afegit Fuset.

L'edil ha apuntat que la seua decisió és la "més responsable" que podria prendre respecte a aquestes festes i respecte a si mateix. En aquesta línia, ha al·ludit a la seua condició de "persona" i ha afirmat que està passant "una època complicada i difícil", a més de mostrar a l'inici de la seua compareixença la seua "solidaritat" amb el treballador mort -al qui s'ha referit com a "autèntica víctima d'aquest succés"- i la seua família.

"SEPARAR ELS DOS TEMES"

Joan Ribó ha considerat que "Fuset vol fer un favor a les Falles", segons ha dit, "el favor que a ningú se li ocórrega vincular la seua situació judicial amb el tema de les Falles". "Volem separar els dos temes. Em pareix important pel bé de les Falles", ha exposat el primer edil. Així mateix, ha manifestat que accepta aquesta decisió de forma "temporal i provisional, fins que se celebre el juí i torne a eixes competències".

L'alcalde ha explicat que Fuset no deixa la seua acta d'edil, la qual cosa li permet apartar-se temporalment de les citades competències i poder tornar, així com mantindre les seues competències al capdavant d'Administració i Agenda Electrònica. Ribó ha avançat que les responsabilitats de Cultura Festiva i JCF les assumirà el Regidor de Comerç i Innovació, Carlos Galiana, també de Compromís com Fuset.

Ribó ha assegurat que Galiana "coneix perfectament el món de les Falles" i té "un bon bagatge en la gestió d'esdeveniments", a més de comentar que és "probable" que aquest mateix regidor assumisca també el càrrec de portaveu de Compromís en l'Ajuntament que ocupa Pere Fuset.

Respecte a aquesta última qüestió, el primer edil ha indicat que aquest grup municipal, al que també pertany ell, es reunirà aquest dimarts a la vesprada per a abordar aquesta qüestió. A més, ha apuntat que associat a la delegació de Cultura Festiva està una de les tinences d'alcaldia -la tercera i a la qual també renuncia Fuset temporalment- i ha exposat que aquest assumpte es resoldrà entre aquesta jornada i la del pròxim divendres, quan se celebrarà la Junta de Govern Local setmanal i es facen efectius els canvis.

Joan Ribó ha detallat que després de l'anunci de Fuset, aquest dimarts s'inicia "tot el procés" per a substituir-ho en les seus competències i que acabarà divendres en la citada reunió. Després d'açò, l'alcalde, que ha fet gestos de suport cap a Fuset quan s'ha emocionat durant la seua compareixença i ha valorat el seu treball des del 2015, ha confiat també en la seua innocència.

"NO VA PROVOCAR AQUELL ACCIDENT"

"Pere Fuset no va provocar aquell accident laboral ni directament ni indirectament. El fiscal que porta el cas ha sigut molt clar i s'ha mostrat contrari a vincular Fuset amb l'accident laboral. És important ressaltar-ho, és el fiscal", ha destacat el responsable municipal, que ha valorat la "coherència, valentia i honradesa" de l'edil.

Ribó ha agregat que aquests són els "tres valors" amb els quals ha acceptat "el plantejament" del regidor de deixar temporalment Cultura Festiva i la JCF "fins que acabe el juí i hi haja sentència definitiva".

Fuset ha agraït el suport rebut tant de "persones pròximes" com d'altres situades en "la discrepància política" i ha valorat el treball "en equip" i la dedicació del personal de Cultura Festiva i de la JCF, així com el suport del govern local i l'obtingut en el procés de primàries de Compromís abans de les eleccions municipals del 2019. Després d'aquests agraïments, l'edil ha acabat la seua intervenció dient "Visquen les Falles".