El PSOE pide un plan municipal de inversiones en la zona norte

El viceportavoz socialista Miguel Ángel Fernández Madrid se ha referido al "abandono" que vienen sufriendo los barrios en los últimos ocho meses "por la parálisis de un gobierno de PP, Cs y Vox cuya única preocupación es subirse los sueldos y aumentar las partidas de directivos".

Para el edil socialista, "estamos en un momento vital para el distrito Norte, los diagnósticos y las necesidades están enfocados y lo que hay que hacer ahora es invertir en su futuro con un plan ambicioso que recoja las necesidades de cada barrio del distrito".

Al respecto, el concejal del PSOE ha aseverado que "no hay excusas para no actuar con un plan integral" y ha destacado que "la gran gestión económica de los socialistas permitió mejorar las cuentas municipales y darle un alivio, a lo que se suma la venta de unas parcelas en el Parque Tecnológico de la Salud, lo que posibilita este plan inversor para el que la Derecha no tiene excusas".

"No hablamos de invertir en asfaltado, en farolas o en la reparación del acerado, estamos hablando de una inversión seria en algunos asuntos que son cruciales para el barrio y que sabemos perfectamente dónde están pues son ya muchos los diagnósticos y los análisis que se han hecho de todo el distrito", ha reiterado Miguel Ángel Fernández Madrid, quien además ha apuntado que "Norte exige y merece que todos nos fajemos y hagamos de ese barrio un modelo a seguir en cuanto a método de trabajo".

Por su parte, la viceportavoz de los socialistas granadinos Raquel Ruz ha señalado que "desgraciadamente tenemos que lamentar una vez más, y así estamos desde que empezara este triste mandato, el penoso orden del día de este pleno al que una vez más, los grupos de la oposición dotamos de contenido".

Así, la edil ha recordado que mientras este equipo de gobierno local "fue tirando de nevera gracias a la iniciativa política del anterior mandato, todo fue medio normal. Pero acabada esa actividad podemos ver que la inactividad reina como fruto de la incapacidad y de la falta de proyecto para una ciudad a la que están lastrando".