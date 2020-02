Un acusado de maltratar a su pareja hasta dejarla inconsciente se defiende: "Jamás le pegué. Los arañazos eran a mí"

Este hombre se enfrenta a una pena de cinco años de prisión por un delito de lesiones y otro delito leve de injurias, además de la prohibición de acercarse a la víctima a una distancia de 300 metros y de comunicarse con ella por el mismo plazo de tiempo, según reclama provisionalmente el ministerio fiscal.

La presunta agresión se remonta a noviembre de 2018, cuando el acusado sorprendió a la víctima en el interior de su vehículo y le hizo parar. Ella, al verlo, cerró los seguros del coche pero, según el relato de Fiscalía y de la propia víctima, el agresor rompió una de las ventanillas, la agarró del pelo y la sacó del vehículo.

Una vez fuera del coche, le dio puñetazos y patadas hasta que la víctima perdió el conocimiento: "Al volver de trabajar, le ví en la calle muy alterado pidiéndome que parase el coche. Me subí la ventanilla y me detuve. Él pegó un puñetazo al cristal, me cogió del pelo y me sacó del coche, me dio un puñetazo y me desmayé", ha narrado la joven.

"Cuando desperté -ha proseguido- estaba en un campo, a varios pueblos de donde yo estaba. Me ví los golpes, en el suelo tirada y fuera del coche. Él estaba allí y me dijo que me iba a matar, que le había puesto los cuernos. Yo le dije... pues vale, no sabía lo que hacer, me dolía todo el cuerpo", ha explicado. "Me dijo que si no era de él, no iba a ser de nadie", ha agregado.

Tras ello, le rogó que le llevase hasta casa de sus padres, algo a lo que finalmente el hombre accedió, mientras le seguía "pegando con la mano". Una vez allí, sus progenitores le pidieron al hombre que se fuera, y aunque pedía llevarse a su hijo, no se lo dieron. "Todo el rato me insultaba, me decía que era una guarra, una puta y que me había acostado con hombres", ha dicho.

La víctima se fue al hospital, donde le diagnosticaron traumatismos, contusiones, equimosis en ambos párpados, erosión corneal, hemorragia anterior, posible recesión angular y edema retiniano que requirieron, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento posterior y diferenciado con reposo y farmacológico que tardaron en curar 167 días.

Frente a su versión, el acusado ha negado los hechos. Ha indicado que "jamás" pegó a su pareja ni la insultó. De hecho, ha añadido que fue al contrario, que "los arañazos y los insultos eran a mí. Lo dije a la policía y me comentaron que si ella llegaba con un golpe, el detenido iba a ser yo", ha narrado.

El día de los hechos, ha explicado que estaba "nervioso" porque su pareja no había llegado a casa después de trabajar, y la esperó en la calle. Sobre las 7.30 la vio en el coche y ella paró. "Pero yo no la cogí del pelo ni la saqué. Ella bajó del coche, se pegó con la puerta en el pie y estaba muy nerviosa", ha afirmado. Preguntado entonces cómo se hizo las heridas la víctima, ha respondido: "No lo sé".