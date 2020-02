L'AVL edita un còmic perquè els xiquets coneguen la història de la fundació de Castelló

El president de l'AVL, Ramon Ferrer, ha assenyalat en la presentació que aquest còmic forma part de la col·lecció que edita l'entitat "amb la intenció que els xiquets comencen a llegir en valencià, ja que és més fàcil un comic que un llibre, i donar a conéixer les festes, els personatges i els elements importants".

Aquest còmic -segons ha dit- "anirà a molts llocs", la qual cosa serveix per a vertebrar el territori. "Ara estem molt interessats a potenciar la província de Castelló, ja que és un element molt substantiu quant a la llengua i té gran quantitat d'elements que poden constituir còmics", ha afegit Ferrer, qui ha donat les gràcies a Castelló "per tot el que està fent per la llengua".

Per la seua banda, l'il·lustrador de l'obra, Jesús Huguet, ha demanat perdó per les errades que es puguen trobar, "doncs el més complicat per a un dibuixant és representar la bellesa com és en realitat". "Estem contribuint al fet que els xiquets coneguen no només les tradicions més pròximes, sinó les d'altres parts de la Comunitat", ha apuntat.

El guionista del còmic, Toni Gascó, ha explicat que ha fet un text novel·lesc "que vol aportar als xiquets la realitat del que va ser la fundació de Castelló, l'origen de la gaiata i del que va ser la Romeria". "És una obra capital per a la història del nostre poble", ha destacat.

FACTOR DE COHESIÓ

El regidor de Plurilingüisme, Francesc Mezquita, ha subratllat que "reforçar la identitat de Castelló sempre és un factor de cohesió important, és un punt més perquè la ciutadania conega part de la història de Castelló".

Finalment, l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha destacat que va ser l'AVL la que va proposar l'Ajuntament fer el còmic de la història de la ciutat al voltant de les seues festes i justament en el 75 aniversari de les festes, per la qual cosa al consistori li va paréixer "una idea genial".

Segons ha indicat Marco, el còmic, que es regalarà també als xiquets que visiten l'Ajuntament, "va en la línia que els xiquets aprenguen la història de la ciutat en valencià i que gaudisquen". L'AVL farà un tiratge de 3.000 exemplars, que s'incrementarà amb altres 17.000 més per part de l'Ajuntament per a donar-li major difusió.