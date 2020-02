El nombre de pisos turístics cau per primera vegada en quatre anys

El nombre d'apartaments turístics legalment censats a la ciutat de València va disminuir en 2019 per primera vegada en els últims quatre anys. Les traves normatives imposades per l'Ajuntament del cap i casal i per la Generalitat a l'hora d'obrir nous habitatges d'aquest tipus, principalment en l'àmbit de Ciutat Vella, unides a les inspeccions dutes a terme per la Policia Local, han frenat un fenomen que en els últims exercicis havia augmentat de manera exponencial.

Així ho reflecteixen les dades de l'estadística oficial de la Agència Valenciana de Turisme facilitades per l'Ajuntament de València, en les quals, a data de 31 de desembre de 2019, la xifra d'habitatges turístics se situava en 5.771, enfront dels 5.928 de l'any anterior, un 2,65% menys. Encara que el descens és lleu, el més destacable és el canvi de tendència, perquè la xifra va experimentar creixements del 98,5% i del 70,8% de manera consecutiva entre 2015 i 2017, en plena eclosió del fenomen.

La dinàmica en el cas de València és, a més, diferent a la del conjunt de la Comunitat Valenciana, on el volum d'apartaments turístics continua creixent. En concret, només en l'últim any, un 8,1%, fins a aconseguir els 81.005 habitatges vacacionals. “Després del treball que es va realitzar l'anterior mandat, és el moment de veure els seus fruits. El tema dels apartaments turístics acaparava bona part de l'agenda mediàtica i ara, sincerament, no té tant de protagonisme. Això és perquè hem aplicat polítiques que han permés frenar el seu creixement”, explica a 20minutos la vicealcaldessa de la ciutat i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez.

En concret, Gómez destaca el canvi impulsat des del Consistori, quan ella mateixa dirigia la Regidoria de Turisme, amb la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat, per a poder regular des dels municipis el fenomen, llavors incipient, dels apartaments turístics. “Aplicàrem una limitació i una normativa. Enteníem que un apartament turístic era una operació econòmica, que ho és, i que només podien estar situats en aquells espais habilitats en la resta de la ciutat per a comerços o explotacions econòmiques, que eren el baix i el primer pis”.

Arran d'aquella limitació, explica, s'ha detingut la seua expansió. No obstant això, entitats que agrupen aquests habitatges vacacionals han portat als tribunals europeus de la competència a l'Ajuntament per aquesta normativa, en entendre que les traves imposades vulneren l'exercici d'una activitat econòmica. Una altra derivada que també influeix en l'evolució dels apartaments turístics és l'àmbit de la inspecció.

Segons les dades facilitades per Urbanisme, Turisme va obrir nou expedients a la ciutat de València en 2018 i set l'any passat 2019. Quant a les inspeccions realitzades per la Policia Local, durant el segon semestre de 2019 van ser 23 a d'altres apartaments turístics. Segons indiquen des d'aquest departament, els informes d'actes i denúncies es remeten al servei de llicències urbanístiques de l'Ajuntament i a l'Agència Valenciana de Turisme. Totes aquestes inspeccions les ha realitzades la 1a Unitat de Districte, corresponent a Ciutat Vella, que és on es concentra el gruix d'habitatges turístics.

El fre a la turistificació del centre històric ha comptat, a més, amb un altre element normatiu, com és la recent aprovació del Pla Especial de Protecció (PEP) de Ciutat Vella, un document que potencia la recuperació del caràcter residencial dels immobles del districte per a conservar població després de la saturació d'habitatges turístics i, també, contindre l'augment dels preus de l'habitatge i dels lloguers, així com frenar l'augment desmesurat del sòl i l'especulació.

En xifres

81.451 apartaments turístics hi havia registrats en la Comunitat a data 27 de gener de 2020.

52.142 habitatges vacacionals es concentren a la província d'Alacant, el 64% del total de la autonomia

2,65% menys de pisos turístics va haver-hi en 2019 respecte a l'any anterior.

2016 va ser l'any en què va començar a augmentar de manera exponencial el nombre d'habitatges turístics en les tres províncies.

7 expedients sancionadors va obrir Turisme a habitatges d'aquest tipus l'any passat a la ciutat de València.