Bonig acusa a Puig de "dar la espalda" a los municipios: "Los ha dejado abandonados"

"Parece mentira que Puig no conozca la importancia del municipalismo", ha aseverado Bonig en un acto en el que ha participado este sábado junto con el presidente del PP en Castellón, Miguel Barrachina. Los 'populares' han celebrado una reunión interparlamentaria en Vall d'Alba, en Castellón, con la presencia de diputados autonómicos, nacionales y provinciales para coordinar actuaciones entre instituciones.

Isabel Bonig ha indicado que "en Cercanías, reivindicamos más inversiones con un plan de mejora como el que se aprobó en 2017 frente al caos que se está produciendo en el gobierno de España". "Siempre que gobierna la izquierda en este país nos trae ruina, paro y una nefasta gestión de servicios públicos. Las incidencias en 2019 han sido 14 veces más que en 2015 y nadie del gobierno de Puig reclama una verdadera planificación e inversión cumpliendo ese plan que dejó preparado el gobierno de Rajoy".

Respecto a la deuda con los ayuntamientos, Bonig ha recordado el plante ante el Palau de la Generalitat de alcaldes y portavoces del PP de la provincia de Valencia reclamando que el gobierno de Puig pague. "Debe cerca de 300 millones de euros a los ayuntamientos, pequeños, medianos y grandes. Hablan mucho de despoblación pero no hacen nada y la mejor acción es pagar a los ayuntamientos. De los 40 millones de euros de cooperación, solo han pagado diez", ha agregado.

"El interior necesita buenas infraestructuras abandonadas y buenos servicios públicos porque están recortando en sanidad y en prestaciones sociales. También necesita apoyo a la agricultura. Si no hay trabajo en el interior, la gente no vendrá. La reivindicación de los agricultores no fue respaldada esta semana en les Corts ni por PSPV, ni por Compromis ni por Podemos. Un abandono a la agricultura. Se ponen detrás de una pancarta pero luego no hacen nada", ha manifestado.

La presidenta ha indicado que los 'populares' reclamaron este viernes el pago de las ayudas por el temporal Gloria. "Queda apenas un mes para la Semana Santa y las playas no están ni adecuadas ni arregladas para la llegada de turistas. Los alcaldes reclaman mayor inversión y denuncian que las ayudas anunciadas nunca llegan porque han puesto unas condiciones imposibles de cumplir. Estamos cansados de tantos anuncios pero de tan poca realidad", ha dicho.

"Desde el PP pedimos que haya gestión, coordinación y, si no tiene dinero porque debe mucho, que reclame los 281 millones de euros del IVA de diciembre de 2017 que los valencianos pagamos y que Sánchez no nos lo quiere dar. Sánchez tiene el dinero de los valencianos y no nos lo da. Con eso Puig podría pagar todo el dinero que debe a los ayuntamientos y podría construir infraestructuras necesarias para crear empleo y trabajo, pero prefiere estar callado", ha agregado.