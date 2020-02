Pintures de Goya, Kahlo i Van Gogh "cobren vida" en l'IVAM amb figurants de Les Arts

Pintures de Botero, Dix, Goya, Kahlo, Haring, Magritte, Sargent i Van Gogh "han cobrat vida" en l'IVAM durant unes hores gràcies als figurants de l'òpera 'Il viaggio a Reims', de Rossini, que es veurà en el Palau de les Arts de València a partir del 29 de febrer.

Així, les cotitzades pintures han fet "un recés" en els preparatius de la inauguració de la citada galeria en la qual transcorre l'òpera del compositor italià. Durant el matí, els principals actius de la pinacoteca han abandonat el coliseu per a desplaçar-se al centre històric i conéixer així els fons del museu d'art valencià.

El director de l'IVAM, José Miguel G. Cortés, ha destacat que "l'IVAM i el Palau dels Arts treballen amb elements comuns: l'art, la cultura, la creació... És important que dues institucions com elles, cadascuna des del seu propi àmbit, col·laboren en la difusió de la cultura, que pot adquirir la forma de música o d'arts plàstiques. Fruit d'aquesta col·laboració un diumenge de cada mes l'IVAM acull representacions d'òpera i en un futur es poden explorar noves formes de difusió conjunta de les nostres activitats".

Per la seua banda, el director artístic del teatre líric, Jesús Iglesias Noriega, ha apostat per mantindre aquesta línia de treball que "té com a fi l'obertura de les Arts a nous públics i audiències amb la finalitat de que tota la ciutadania puga acostar-se a la lírica i identificar-se amb les activitats del teatre d'òpera valencià".

Després d'un breu recorregut pel vestíbul de l'edifici, les huit pintures-figurants han mostrat el seu particular interés per l'exposició 'Temps convulsos', en les galeries 4 i 5 de l'edifici, que reuneix un important nombre d'obres de la col·lecció de l'IVAM de diferents artistes.

El seguici, integrat per 'Melancolía', de Botero, 'Retrat de la periodista Sylvia von Harden', de Dix, 'La Duquesa de Alba', de Goya, els autoretrats de Frida Kahlo i Vincent Van Gogh, 'Dancing man with heart', de Keith Haring, 'El fill de l'home', de Magritte i 'Madame Gautreau', de Sargent, tornarà aquesta vesprada als assajos en el Palau de Les Arts.