Oltra, després dels canvis en l'ampliació del port: "Un projecte del 2006 haurà d'estudiar-se amb els ulls del 2020"

"Un projecte del 2006 haurà d'estudiar-se no amb els ulls del 2006, sinó amb els ulls i la realitat del 2020", ha subratllat en la roda de premsa després del ple setmanal, preguntada per les modificacions que va anunciar aquest dijous el president de la Generalitat, Ximo Puig, i passen aquest divendres pel consell d'administració de l'Autoritat Portuària de València (APV).

Oltra, també coportaveu de Compromís, ha sostingut que el Govern valencià no ha abordat aquesta qüestió i es manté a l'espera que Valenciaport concrete els canvis per a fixar la seua postura, preguntada per si el president i líder del PSPV li va informar sobre aquest tema.

Açò sí, ha indicat que aquestes novetats condueixen a "una reflexió important quan alguns projectes es plantegen com a peremptoris, irrenunciables i poc menys que s'acaba el món quan no s'executen". "Sempre hi ha altres lectures i camins, sobretot quan hi ha qui va arribar a dir que quan no hi ha dades hi ha ideologia i es van titlar plantejaments com demagògics", ha asseverat, la qual cosa demostra que "en la vida i en política no tot és blanc i negre".

Ha insistit així que el projecte haurà de dirimir-se a nivell tècnic, doncs "encara no hi ha concreció sobre un possible canvi de posicionament de l'Autoritat Portuària". "En tot cas, s'haurà de plantejar com realitzar ara una ampliació projectada el 2006, quan hi havia cosins de presidents del Govern que deien que no existia el canvi climàtic", ha afirmat en referència al catedràtic de Física al que va al·ludir l'expresident del PP Mariano Rajoy, i quan "la majoria de la població no estava tan sensibilitzada i afectada".

Sota aquest prisma, Oltra ha destacat la importància d'atendre "la realitat que ens envolta", per l'emergència climàtica i els últims fenòmens naturals de la DANA de setembre i el temporal 'Glòria' del mes passat. "Ara com ara, en principi, és un anunci d'un canvi de criteri", ha recalcat.

Respecte a si el Consell té una posició unitària, ha reiterat que no s'ha tractat en el ple setmanal i que el primer és veure com es concreten els canvis: "Quan hi haja una concreció del que es va expressar ahir de manera molt segura, estic segura que ens expressarem", ha resolt sobre l'anunci que va llançar Puig en la sessió de control en Les Corts.