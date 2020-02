Decenas de tractores y centenares de agricultores empiezan a llegar a Murcia para exigir precios "justos"

A la cabeza de la manifestación, convocada por COAG, UPA y Asaja, figurará un tractor Ebro Super 55 que tiene más de 60 años, con la que los agricultores pretenden poner de manifiesto y ejemplificar la maquinaria antigua con la que todavía siguen trabajando en el campo.

En concreto, los manifestantes recorrerán las calles del centro de Murcia tras una pancarta en la que se puede leer 'Si el labrador se arruina y ya no puede labrar ¿Qué guisarás en tu cocina para poderte alimentar? A unos céntimos he vendido, cada vez más arruinado, me quedo sorprendido de lo que vale en el mercado'.

El presidente de COAG en San Javier, Emilio Alfonso Martínez, valora de forma "muy positiva" el transcurso de la jornada, y espera que sirva para acabar con la "vergonzosa" diferencia que existe entre el beneficio que saca el agricultor por su producción y el precio que paga el consumidor.

Martínez ha explicado a Europa Press que desde su municipio se han trasladado hasta la capital ocho autobuses, cinco de ellos de El Mirador.

"Aquí somos una cadena; nos necesitamos todos, incluidos los gobiernos regional y central", ha comentado el presidente de COAG, que ha acudido a la movilización con una carretilla en la que portaba naranjas, claveles, limones, apio y alcachofas, y unos letreros en los que se podía leer la diferencia entre lo que gana el agricultor y lo que paga, después, el consumidor.

