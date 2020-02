La CEV mantindrà una trobada amb les patronals d'Aragó i Catalunya per a reivindicar infraestructures comunes

Aquest és un dels assumptes que s'ha tractat en el Comité Executiu de la patronal valenciana, en el qual també s'ha expressat la seua "disconformitat amb els canvis plantejats pel Ministeri de Treball per a reformar l'Estatut dels Treballadors", ha indicat la confederació en un comunicat.

En opinió de la CEV, les modificacions que pretenen aprovar-se sobre la figura de la subcontractació "repercutirien en contra del teixit empresarial i de la generació d'ocupació" ja que, segons afirmen, "el Govern vol que quede reservada per a activitats especialitzades i que el conveni de l'empresa principal siga assumit per tota la cadena de subcontractació".

Segons la patronal, "la majoria d'empreses, especialment les pimes, que a la Comunitat Valenciana representen el 95% del teixit productiu, no podran assumir les condicions laborals de l'empresa principal quan siguen subcontractades". En eixe sentit, la CEV ha proposat que "siguen els propis sectors, a través de la negociació col·lectiva, els que garantisques les condicions laborals i de contractació, i que, per tant, el conveni de l'empresa principal no limite tota la cadena de subcontractes".

D'altra banda, la reunió del Comité Executiu de la CEV ha comptat amb la participació del director general de Fira València, Enrique Soto. En la seua intervenció, Soto ha recordat que les obres d'ampliació de Fira València van tindre un cost de 587 milions d'euros i que en la mateixa època (principis del segle XXI) altres recintes van fer les seues pròpies ampliacions.

Fira Barcelona va realitzar una ampliació per import de 900 milions; el BEC, per 628 o Fira de Milà, per 750 milions. Com ha explicat Enrique Soto en el cas de Fira València estava previst que la pròpia institució fera front a part dels costos de l'ampliació, al contrari que en les altres empreses, on els costos eren assumits per les administracions.

Fins el 2009, com ha afirmat el director general, la pròpia Fira "va fer front a la seua part dels costos, i és a partir d'eixe exercici, per la greu crisi travessada, quan deixa de fer-ho".

"És aleshores quan l'Administració va haver d'assumir el 100% del cost de les obres. Aquesta nova situació generava una sèrie de disfuncions, que han obligat a plantejar una reestructuració. La primera part de la mateixa, ha assegurat, se centra en la subrogació del deute. Dels 451 milions de deute viu de les obres, la Generalitat, ha dit Soto, ja s'ha subrogat 168. La resta, ha explicat, se subrogarà en breu", han detallat.

Després d'açò, segons el director general de Fira, està l'assumpte del model. Sobre este tema, i a falta de decidir quin serà el model triat per a Fira València, Soto ha repassat els diferents models d'explotació firal europeus. Ha explicat que a Alemanya, Itàlia o Espanya, on els gestors de recinte són també organitzadors de fires, "hi ha una part pública, vinculada amb la gestió del recinte i l'organització de fires; i una part privada, vinculada amb els negocis associats a l'activitat firal".

D'altra banda, a Gran Bretanya o França, les fires són sol "allotjadores d'esdeveniments, no tenen producció pròpia". I en aquests dos països el model que més abunda és el de la gestió privada dels recintes.

Al tancament de la seua intervenció, Soto ha recordat les dades de l'IVIE sobre l'impacte de Fira València en el territori i ha presentat el pla de negoci de l'empresa fins el 2024 que preveu superàvit d'explotació per a tots els anys, després de realitzar les inversions de manteniment que requereix el recinte de Benimàmet.

COMISSIÓ LOGÍSTICA I TRANSPORT

Respecte als acords aprovats en la reunió, celebrada en la seu d'Hernán Cortés, el Comité Executiu de la CEV ha acordat el nomenament de Yolanda Atienzar, directora general de Solucions Logístiques Integrals S.A. (SLISA), com a nova presidenta de la Comissió de Logística i Transport de la Confederació.

Finalment, el Comité ha aprovat la incorporació a la seua base associativa de l'Associació Valenciana de Startups, S2 Grup, Productes Velarte S.L., T Grupo Immobiliario, Forest Chemical Group.