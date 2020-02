El futur parc de desembocaura de Natzaret tindrà un circuit ‘Pumptrack’

L'Ajuntament de València, a través de la Fundació Esportiva Municipal (FDM), ha posat en marxa esta setmana les obres de construcció d'un nou circuit ‘pumptrack’ de 100 metres per volta en el futur Parc de Desembocadura de Natzaret. En la parcel·la, de 1.150 m², s'habilitarà a més un espai annex de psicomotricitat per als xiquets i xiquetes. La regidora d'Esports, Pilar Bernabé, ha posat en valor que “hi haja zones esportives en espais públics en una ciutat com València on la pràctica esportiva és fonamental”.

La regidora d'Esports, Pilar Bernabé, ha explicat que “estem iniciant les obres de la zona esportiva del futur Parc de Desembocadura de Natzaret, concretament s'estan realitzant les obres de pistes de pumptrack per a bicicletes i patins”. Quan el circuit de 100 metres per volta estiga finalitzat, serà el torn de “posar els aparells de psicomotricitat per als xiquets i les xiquetes que vulguen gaudir en el futur parc”, tal com ha explicat Bernabé.

L'edil ha destacat el fet que “puguen compatibilitzar-se els usos esportius amb un parc i espai obert com és el futur Parc de Desembocadura, que a més té espais d'horts urbans d'altres delegacions” i zones esportives.

L'equipament, realitzat per una empresa que és líder nacional en el sector, ocuparà una parcel·la de 1.150 m². En concret, el circuit ‘pumptrack’ disposarà d'una longitud de 110 metres per volta i comptarà amb “corbes peraltades i ondulacions que formen rollers i salts” per a tots els nivells i tipus d'usuaris i usuàries d'esports de lliscament sobre rodes.

Pel que fa a l'aforament permès simultani serà de 20 persones de nivell principiant o de 10 de nivell avançat. La instal·lació serà apta des dels 4 anys, amb l'obligatori ús del casc i proteccions. Els més xicotets i xicotetes podran gaudir també d'un espai annex de psicomotricitat amb diferents elements enfocats a “millorar l'equilibri i la propiocepció”. Entre ells destaca un mini rocòdrom infantil, amb 56 preses de colors. Aquest tipus d'activitats, segons l’edil,“augmenta la flexibilitat i coordinació en intentar aconseguir preses llunyanes amb peus i mans”.