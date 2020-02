El alcalde asegura que las negociaciones para aprobar el presupuesto de 2020 van "por buen camino"

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha expresado que hay que esperar "hasta el último minuto, porque esto de las negociaciones hasta que no está el acuerdo cerrado no se puede decir", aunque considera que "van a buen ritmo".

Además, ha valorado que "se trabaja a buen ritmo por parte de todos los informes preceptivos que hay que hacer", como los de Intervención, el Consejo Social de la Ciudad y el Consejo del Movimiento Ciudadano.

En cuanto al proceso judicial sobre el proyecto de las salas de velatorio en el Cementerio de San Rafael, que impulsaba el anterior gobierno local, ha remarcado que "no se va a hacer" y que "más allá de procesos judiciales, no estaba en licitación, ni en presupuesto y no se va a hacer el tanatorio público", que, según ha subrayado, "entra en colisión clara con la empresa privada".

Y sobre la Gerencia del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), Bellido ha aseverado que "ante una situación que era muy delicada, que no me gusta nada, se ha respondido de forma inmediata poniendo a la mejor persona que se podía poner al frente, que es Alfonso López", a lo que ha añadido que "no puede sufrir en ningún caso el mundo del deporte".

"De todo lo conocido, no hay que olvidar que hay una lista importante de cosas por hacer, una tarea titánica", ha advertido el primer edil, quien considera que "también hay que ser justos y recordar que esa tarea titánica no se ha producido única y exclusivamente en este mandato, sino más bien lo contrario". A su juicio, "eso es lo primero que hay que resolver y de lo demás hay que esperar al Pleno de marzo para ver las explicaciones de Manuel Torrejimeno".