PSPV, UP i Compromís demanen a Alacant passos per als vianants per a unir els barris mentre es construïx el Parc Central

Els tres grups d'esquerres se sumen així, segons han explicat en un comunicat d'aquest dijous, a la reivindicació dels veïns de la zona que exigeixen que els pressupostos per a aquest 2020 incloguen l'adequació d'aquests passos que connecten els barris tradicionalment separats per les vies del tren.

Així mateix, han incidit que encara no s'han retirat les runes produïdes pel soterrament, la qual cosa "unida a la falta de manteniment dels terrenys, suposa cada vegada més un problema d'insalubritat i de plagues de rosegadors i insectes".

El portaveu socialista, Paco Sanguino, ha considerat que "aquesta obra és fonamental per a unir barris de la ciutat tradicionalment separats per les vies fins que arribe eixe pulmó verd que va a suposar el Parc Central". "És necessari habilitar passos per a connectar als veïns, acabar amb l'aïllament d'alguns barris de la ciutat i posar fi a aquesta frontera fins ara insalvable", ha seguit.

Quant a Unides Podem, el seu portaveu Xavi López ha assegurat que "és urgent cosir la bretxa que té la ciutat partida per la mitat". No obstant açò, també ha demanat "fiscalitzar la tasca de les diferents administracions implicades perquè es complisquen els terminis donats a les veïnes i veïns" i que el futur Parc Central deixe de ser "una altra promesa incomplida durant dècades".

Finalment, des de Compromís, Natxo Bellido ha afirmat que "ningú hauria de veure's obligat a passar entre runes, pous i maquinària d'obra per a anar a treballar, al col·legi o a fer la compra; si no s'habiliten aquests passos per als vianants provisionals els veïns i veïnes d'aquests barris seguiran creuant pel descampat per a evitar la marrada pel Puente Rojo al que fins ara, i històricament, els tenien obligats les vies del tren".