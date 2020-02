Vecinos de Tarragona exigen acabar con la "inseguridad" de la industria petroquímica

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT), Alfonso López, ha defendido que la manifestación, convocada por entidades de la ciudad, sindicatos y ayuntamientos, "no va en contra" de la industria sino que quiere reclamar que ésta no ponga en peligro ni a trabajadores ni a vecinos.

"La manifestación no va en contra de la petroquímica, hay muchas familias que dependen de ella. Lo que queremos es una industria segura y adecuada al siglo XXI y que no tengamos miedo", ha expuesto.

López ha sostenido que "no se puede dejar a una población abandonada de la mano de Dios" ante situaciones como el accidente de Iqoxe y ha reclamado un protocolo de actuación sencillo y que todo el mundo pueda entender.

Ha indicado que el pasado 14 de enero, día de la explosión en la petroquímica de La Canonja (Tarragona), muchos ciudadanos no sabían cómo tenían que reaccionar y protegerse: "Mucha gente no sabía qué hacer. La gente corría y tenía muchísimo miedo. No podemos vivir con miedo".

El presidente de la FAVT ha explicado que él se encontraba en su casa en el momento del accidente de Iqoxe: "Sentí una explosión y me moví dentro de casa. Me subí arriba, a la azotea, y vi una gran llamarada. Impresionaba".

MANIFESTACIÓN

La manifestación de este miércoles lleva el lema 'Volem seguretat a la química, informació i coordinació' (Queremos seguridad en la química, información y coordinación), y empezará a las 19 horas en la plaza Imperial Tarraco.

El punto de partida de la manifestación está cerca de la Asociación Química Empresarial de Tarragona (AEQT), desde la cual partirán los sindicatos CC.OO. y UGT de Catalunya, que han convocado también huelga en las empresas petroquímicas, con un seguimiento masivo.

La manifestación subirá por la Rambla Nova, desde la plaza Imperial Tarraco, hasta la Delegación del Govern de la Generalitat, en la calle Sant Francesc, donde se leerá un manifiesto y terminará la protesta.

Los organizadores de la manifestación, además de sindicatos, son las Federacions d'Associacions de Veïns de Tarragona, Segle XXI, Llevant y Amposta y la Coordinadora d'Entitats de Tarragona, y la protesta cuenta con el apoyo de ayuntamientos como los de Tarragona, Vila-Seca, Constantí y La Canonja, municipio en el que se encuentra la planta de Iqoxe.

En el barrio de Torreforta de Tarragona, en el cual falleció un vecino que estaba en su casa por culpa de la explosión en Iqoxe, se guardará un minuto de silencio a las 18 horas, frente al centro cívico, y desde ahí se dirigirán hacia la plaza Imperial Tarraco.