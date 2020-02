Intersindical: "L'avantprojecte de la Llei de Funció Pública no garanteix l'exigència de competència lingüística"

El sindicat assenyala, en un comunicat, que al desembre del 2016 les principals forces sindicals, entre elles Intersindical Valenciana, van firmar un acord en què demanaven "garantir la competència lingüística de totes les persones que treballen en l'administració".

Per açò, "no s'entén que més de tres anys després, el resultat siga novament diferir l'aprovació d'aquesta exigència, almenys, un any, sempre que hi haja acord entre els diferents partits integrants del 'Botànic'", retrauen.

Per a aquesta entitat, "totes les explicacions que s'han oferit fins a aquest moment no han aportat cap argument jurídic polític i solament s'han oferit excuses que demostren la falta de voluntat d'aquest Consell, o almenys de part d'ell, per a fer efectiva l'exigència de la competència lingüística en l'accés a la funció pública".

"Al maig de l'any passat, des d'Intersindical Valenciana vam mostrar la nostra satisfacció perquè el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) avalava amb claredat l'exigència de la competència lingüística en l'accés a la funció pública i on el CJC afirmava que no hi havia cap objecció jurídica per a engegar aquesta normativa. El fet que no s'haja fet encara, només ens fa pensar que els únics impediments són merament de càlcul polític", afigen.

"Solament si el personal de les administracions públiques és competent en les dos llengües oficials -adverteix Intersindical- es podran garantir els drets dels ciutadans i ciutadanes a ser atesos, oralment i per escrit valencià".

Finalment, el sindicat subratlla que "no deixarà de lluitar i reclamar en aquest Govern que, 37 anys després de l'oficialització del valencià en l'Estatut d'Autonomia, es garantisquen tots els drets dels valencians i les valencianes a usar i ser atesos en la llengua pròpia".

"I per a açò és necessari, sense cap tipus de dubte, l'exigència de la competència lingüística en l'accés a la funció pública", sentencien.