Les obres de dotacions esportives del Parc de Desembocadura de València arranquen amb una zona per a bicis i monopatins

L'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, ha anunciat aquest dimecres l'inici dels treballs per a la creació de les zones esportives programades en aquest espai verd durant la roda de premsa de presentació de l'Estratègia Urbana València 2030.

El primer edil ha comentat que en el parc s'ha dut a terme ja una plantació d'arbres i ha destacat que ara comencen les obres d'"instal·lacions deportives bàsiques" amb "l'objectiu d'obrir-ho provisionalment".

Ribó ha explicat que l'Ajuntament ha d'"acabar de concretar amb el port, amb el Llevant i amb les associacions de veïns" de la zona alguns aspectes "per a fer un disseny de parc de Desembocadura" definitiu.

El responsable municipal ha indicat que el seu desig és poder comptar en aquesta part de la ciutat, a l'entorn de la part final del riu Túria abans de desembocar en el mar, amb una zona verda "com el Parc de Capçalera" situat a l'entrada del vell llit del riu en la ciutat. "Un de Capçalera i un de final. Una mica en eixa idea", ha exposat.

Així mateix, l'alcalde ha comentat que "caldrà fer en el seu moment un concurs" que done pas a "un gran projecte que contemple aquest parc". Després d'açò, Joan Ribó ha destacat que per a açò "s'exigeix necessàriament treballar el final del riu" i solucionar els assumptes pendents en aquest entorn.

"Això exigeix soterrar les vies de Serradora", ha afirmat, així com "fer el tractament de tota eixa zona del riu". Ribó ha considerat que "és complicat" i que es tracta d'una actuació que "no és per a dos dies". No obstant açò, ha assegurat que es pot "anar avançant eixa situació".