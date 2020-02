Un jove accepta dos anys de presó per intentar violar una xica en unes paelles universitàries de Montcada

Inicialment el ministeri fiscal demanava per al jove quatre anys de presó per un delicte d'agressió sexual en grau de temptativa, encara que finalment s'ha arribat a un acord amb la defensa pel qual l'acusat ha reconegut els fets que se li imputaven i ha acceptat dos anys. A més, haurà d'indemnitzar a la víctima amb 2.500 euros pels perjuís morals ocasionats.

L'incident es remunta a l'abril del 2018, en el context d'unes paelles universitàries. La víctima, en un moment de l'esdeveniment, es va introduir en un bany situat en la zona VIP, fins a on li va seguir l'acusat, qui va girar des de fora la ranura del pestell amb el qual estava tancada la porta i es va ficar amb ella.

Va aprofitar que la víctima tenia els pantalons baixats per trobar-se orinant, la va alçar, i amb ànim d'atemptar contra la seua llibertat sexual, la va col·locar amb força contra la porta del bany i li va pressionar el cos per a abusar d'ella.

La víctima es va negar en tot moment i l'acusat no va aconseguir el seu propòsit ja que la víctima portava col·locat un tampó per trobar-se amb la menstruació. Al final va aconseguir escapolir-se del seu agressor i va eixir precipitadament del lavabo.

Per aquests fets, l'home ha acceptat una pena de dos anys de presó, que no arribarà a complir en un establiment penitenciari en no constar-li antecedents judicials.