El taxi valencià es mobilitza per a reclamar més inspectors i un nou règim sancionador per a les VTC

Amb aquesta protesta, els taxistes valencians se sumen a les mobilitzacions del sector en les principals ciutats del país, després de la recent sentència que l'Audiència Nacional que confirma que els VTC no poden estar parats ni circulant en la via pública sense haver sigut contractats prèviament i que han de tindre el 'full de ruta' del servici.

En el cas de València, la concentració ha sigut convocada per la Confederació de Taxistes de la Comunitat Valenciana, USO Taxi CV, Plataforma Caracol, Associació Empresarial i ATCV, d'11.00 a 12.00 hores enfront de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, on han presentat un escrit amb les seues reivindicacions.

Des de la Confederació de Taxistes de la Comunitat, Fernando del Molino, ha valorat que tant la Conselleria com l'Ajuntament de València -que ha iniciat ja la tramitació de la modificació d'ordenança i regulació de les VTC- van per la "via correcta" i estan sent "prou diligents" a l'hora de prendre mesures, però ha advertit de la seua lentitud i ha demanat més rapidesa per a "fer complir les normes".

Del Molino ha explicat que la Conselleria que dirigeix Arcadi España està denegant llicències de les VTC però li insta a donar "un pas més". "No pot ser que ens tirem anys esperant que hi haja una normativa que canviar, això ha de ser més ràpid". A més, ha demanat que "done una espenta" al sector, amb una professionalització major i amb la tarifa a preu tancat que reclamen des de fa temps.

Des de l'Administració s'al·lega falta de personal però correspon al Govern valencià dotar de més plantilla els servicis territorials d'inspecció a Castelló, València i Alacant per a controlar les VTC, així com "millorar el registre electrònic", una de les obligacions per a les VTC que "mai arriba", ha assenyalat Del Molino.

"ELS TRILERS DEL TRANSPORT"

En aquest context, les VTC "no compleixen les normes de precontratació" i capten clients, "es veu com s'anuncien diàriament en les paginas web i en les aplicacions", unes 'app' que segons Del Molino permeten a les VTC ser els "trilers del transport". "Saben botar-se les normes i que no els agafen". I en cas que els agafen, "la normativa de sancions és prou curta. Els ix més a compte pagar alguna multa que complir les normes", ha lamentat.

En qualsevol cas, aquesta concentració no és "ni per a buscar culpables ni per a nosaltres legislar, simplement volem que l'Administració faça complir les normes que ella mateixa fa i volem sensibilitzar del problema que el taxi està patint", ha dit el president de la Confederació de Taxistes de la Comunitat Valenciana.

La situació ha arribat a un punt que "el taxista està resignat a veure al seu al voltant com s'incompleixen les normes i no passa res", ha lamentat Del Molino. Des del 2009, va pujant el nombre de VTC. "El buit legal és un problema dels governs anteriors i ara estem en 1 de cada 6 taxis a la Comunitat Valenciana, quan la llei diu 1 cada 30".

En les principals ciutats d'Espanya existeix el mateix problema, ha apuntat, encara major a Madrid, on la proporció és un VTC per cada dos taxis. "Ara hi ha hagut ara una sentència de l'AN que ens dona la raó, el Suprem ens va donar la raó fa més d'un any. Volem que es complisca el que diuen els jutges, l'Administració i els polítics. Volem que es complisca la llei", ha conclòs.