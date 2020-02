Valía espera tindre abans de Falles l'informe del frau d'EMT per a "dirimir responsabilitats de directius"

"L'informe conclourà per què és possible i com ha sigut possible que ningú s'haja adonat en vint dies" i "en una empresa de 118 milions d'euros, que estan eixint transferències de mig milió", ha assenyalat Valía en declaracions a Europa Press. "El que s'està veient és per què en l'EMT es pot produir una eixida de diners tan importants durant vint dies i ningú s'adona", ha insistit.

La regidora ha considerat que "hi ha unes responsabilitats per negligència" i ha destacat que això és el que es pretén determinar a partir del treball de la comissió d'investigació.

"Quan gestiones una empresa eres responsable de tot allò que passa allí, ho hages comès tu en primera persona o no", ha agregat Elisa Valía. "Per acció tenim clar qui ha fet les accions perquè es cometa el frau. Això ho tenim clar i està en el jutjat però després hi ha unes responsabilitats per negligència", ha insistit.

Així mateix, la també consellera del PSPV en el Consell d'Administració de l'EMT ha subratllat que l'objectiu de la citada comissió no ha sigut analitzar "la gestió general de l'EMT", que "no se sotmet a debat" en aquest òrgan, sinó analitzar el succeït perquè es produïra el frau.

"La comissió no tenia com a objecte pensar si la gestió de l'EMT genèrica està bé o si les línies estan bé. Estem parlant d'errades en la gestió de l'empresa i, per tant, evidentment, estem parlant de càrrecs directius", ha plantejat la presidenta de la comissió.

En aquesta línia, ha exposat que la tasca de la comissió ha de servir, "en primer lloc, per a dirimir responsabilitats dels directius i, en segon, per a posar mesures en marxa perquè açò no torne a ocórrer".

Així, Valía ha agregat que "l'informe de conclusions el que ha de concloure és de qui és la responsabilitat que no hi haja una relació de llocs de treball (RPT)" i "que no hi haja uns protocols i procediments per a fer els pagaments" en l'EMT. "Cal baixar al concret", ha afirmat.

L'edil ha exposat que "no es tracta de donar una opinió" sinó de veure "exactament quines conclusions podem extraure de manera honesta" a partir "del que ha passat en eixa sala" on se celebraven les sessions de la comissió d'investigació" i a través les declaracions i els testimoniatges que s'han arreplegat.

"DECLARACIONS INTERESSANTS"

Elisa Valía, que ha manifestat que "hi ha hagut declaracions interessants", ha explicat que en l'actualitat es troba "redactant l'informe de conclusions" basant-se en el que s'ha dit aquesta comissió i ha asseverat que haurà de "visualitzar algunes de les compareixences" de nou per a "posar entre cometes algunes de les afirmacions que s'han fet" i donar "més rigor a tot".

"Cal fer-ho de manera rigorosa", ha assegurat, alhora que ha indicat que abans de concloure el document es reunirà "amb tots els grups polítics" de la corporació, representats en la comissió d'investigació, per a conéixer les seues conclusions. Valía ha assegurat que li agradaria que l'informe estiguera acabat "abans de Falles" i ha explicat que la seua intenció és celebrar una sessió de la comissió d'investigació per a presentar-ho i fer-ho també públic.