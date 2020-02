Els ciutadans demanen limitar bicis i patinets i evitar més terrasses en la Plaça de l'Ajuntament de València

Així mateix, han proposat que després de la peatonalització no s'amplie el nombre de terrasses perquè "envaeixen l'espai per als vianants", que s'impulsen mesures "per a reduir l'impacte negatiu de les franquícies i recuperar el comerç local", i que en el disseny de la plaça s'eviten les condicions que "afavorisquen el turisme de masses".

A més, demanen que un mobiliari accessible per a totes les persones amb "bancs no molt baixos amb respatler i suports laterals", banys públics i fonts per a beure. Entre aquestes premisses, encara que no ja com a "criteris principals" sinó com a "complementaris", els ciutadans reclamen que es mantinga la font circular de la plaça i els llocs de flors però "resituats i renovats".

Aquests plantejaments s'arrepleguen en el document que resumeix el procés de participació ciutadana, 'Pensem la Plaça de l'Ajuntament', dut a terme a la fi del 2019 per a establir els criteris ciutadans que han d'orientar els projectes que es presenten al concurs d'idees que es convocarà per a la reurbanització de la Plaça de l'Ajuntament.

La vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, i l'edil de Participació i Acció Veïnal, Elisa Valia, han presentat aquestes conclusions en una trobada amb els mitjans de comunicació en el qual han destacat el "compromís" de l'equip de govern local perquè aquests criteris ciutadans es tinguen en compte al màxim".