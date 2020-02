El MuVIM inicia la museografia de la seua subseu a Titagües, 'La casa de les llums'

La diputada del MuVIM de la Diputació de València, Glòria Tello, acompanyada per l'alcalde de Titagües i diputat de Desenvolupament Rural, Ramiro Rivera, ha visitat les obres de rehabilitació de l'edifici que acollirà aquest espai, informa la corporació provincial.

Les obres, amb una inversió global de 160.000 euros finançada amb fons FEDER i les subvencions de la Diputació i l'Ajuntament, finalitzaran abans de l'estiu, per la qual cosa s'inicia ja la museografia, que inclourà exposicions temporals del MuVIM, una sala d'Etnologia i una exposició dedicada a Simón de Rojas Clemente.

Per a Glòria Tello, "arriba el moment de poder contribuir a fer que Titagües tinga un atractiu cultural més, no només per a la comarca dels Serrans, sinó amb l'aspiració que la gent es desplace per a conéixer els pobles d'interior".

En aquest sentit, Ramiro Rivera explica que "el projecte s'inclou dins de Titagües, paisatge il·lustrat' per a posar en valor el patrimoni de la localitat i 'La casa de les llums', que es convertirà en el centre de recepció del projecte, a més de ser generador d'ocupació".

REHABILITACIÓ "RESPECTUOSA"

Les obres de rehabilitació han respectat les formes constructives tradicionals i la seua evolució, des de la seua construcció el 1755.

La casa va ser, entre altres usos, caserna de la República durant la Guerra Civil, teatre, bar, cereria i vivenda, amb ampliacions i remodelacions amb diferents formes constructives que podran veure's com un atractiu més de la sala d'Etnologia, que ocuparà la tercera planta.

La segona planta estarà dedicada a Simón de Rojas Clemente, que segons explica el director del MuVIM, Rafael Company, és "un personatge del qui hi ha un dèficit de coneixement; un il·lustrat aperturista entre els segles XVIII i XIX que a més era un enamorat del medi natural i que amb el projecte es consolidarà en la memòria col·lectiva".