Ferran Martínez, sobre l'anunci de Lima per a liderar Podem: "Les precipitacions no serveixen per a construir en comú"

Així ho ha apuntat en el seu compte de Twitter després que Lima haja avançat que optarà a ser secretària general de Podem en l'assemblea ciutadana que el partit celebrarà al maig, rellevant així en el càrrec Antonio Estañ, que va dimitir el passat mes de novembre.

Lima ha destacat que la seua voluntat és aconseguir un Podem "fort, cohesionat" i més visible en la societat, al mateix temps que ha afirmat que el seu projecte té la porta oberta i la mà estesa per a construir una proposta de consens.

"Cada cosa té el seu temps. Al maig serà l'assemblea de Podem que haurà de servir per a reforçar-nos com a partit de govern, per a recolzar els nostres portaveus i enfortir-nos en els municipis. Les precipitacions no serveixen per a construir en comú. Les formes són el fons", ha escrit en Twitter el també diputat en Corts.

També la diputada i portaveu adjunta en Les Corts Beatriu Gascó s'ha pronunciat en aquesta xarxa social: "Sorpresa amb aquesta notícia que em recorda les ferides d'un passat que pensava superat. Hem de reforçar el partit i el Botànic, per açò calia treballar per a aconseguir una candidatura de consens, i dubte que aquest siga la forma".

La síndica en Les Corts, Naiara Davó, no s'ha pronunciat de moment, encara que sí ha respost amb un 'm'agrada' al comentari de Gascó.