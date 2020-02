L'IVAJ presenta la XXIV Senda del Poeta Miguel Hernández que enguany se celebra del 27 al 29 de febrer

Aquest recorregut, d'uns 70 km de distància, se celebrarà del 27 al 29 de febrer. Durant l'acte, a més, s'ha nomenat senderista de l'any l'empresa municipal 'Orihuela Cultural S.L', ha informat l'IVAJ i la UMH.

El camí començarà a Oriola, on va nàixer el poeta, passarà per Coix, on va viure amb la seua esposa Josefina, així com per Elx, on van viure i van morir la seua viuda i fill, per a acabar a Alacant, ciutat on va morir el 28 de març del 1942 i on està enterrat.

Els senderistes arribaran a la UMH el 28 de març, pernoctaran en l'edifici 'Arenals' i podran gaudir de diferents activitats, organitzades pel Vicerectorat de Cultura, així com atenció podològica i fisioterapeuta per part dels estudiants en pràctiques i els seus tutors.

El diumenge 29 de març reprendran la marxa per a acabar en la tomba del poeta en el cementeri d'Alacant.

L'itinerari de tres jornades discorre per la senda internacional GR-125, realitzant parades en cada localitat de la ruta. En elles es descansarà, i es delectarà amb diversos actes culturals de poesia, teatre i música realitzats principalment per joves estudiants de les poblacions per les quals discorre la senda.

Les inscripcions individuals i grupals estan obertes telemàticament a partir de hui mateix en la pàgina web '