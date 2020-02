PSPV veu "absurd" que Bonig demane inversions en Rodalies quan el PP va rebutjar els PGE 2019 que incloïen 300 milions

Així ho ha afirmat la diputada del PSPV en un comunicat en resposta a l'exigència de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que ha demanat que el Govern invertisca en la xarxa de Rodalies, a més d'en el Corredor Mediterrani i en els accessos portuaris de la Comunitat Valenciana, en la mateixa línia en què s'ha compromès Pedro Sánchez amb Quim Torra a Catalunya.

Segons ha indicat Sandra Martín, "les inversions justes per a les infraestructures ferroviàries, la millora de les Rodalies i el Corredor Mediterrani a la Comunitat Valenciana estaven arreplegades en el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2019 que el PP va tombar en el Congrés".

Així mateix, Martín ha denunciat que "les manques en el servici de Rodalies tenen el seu origen en el període desinversor i maltractador cap a aquesta comunitat per part de l'anterior Govern central del PP" i ha recalcat que entre l'expresident del Govern Mariano Rajoy, i l'exministre de Foment Íñigo De la Serna, "van executar zero euros del Pla de Rodalies que van presentar el 2017".

"Per fi, i gràcies a les contínues reivindicacions del Consell sobre el servici públic de Rodalies, les demandes han sigut escoltades i plasmades en un pla de xoc que contempla mesures urgents per a aconseguir estàndards de puntualitat, eficiència i confort", ha reivindicat la diputada i ha criticat que "els molts viatges de l'exministre De la Serna a la Comunitat per a fer-se la foto no es van traduir en mesures concretes"

A més, quant al Corredor, ha recordat que s'estan executant i licitant diverses actuacions i obres com la posada en servici del tram del Corredor l'Alcudia-Moixent, en la línia C2 de Rodalies. "El PP exigeix en inversions en el Corredor Mediterrani després d'anys de bloqueig total a aquesta infraestructura", ha denunciat la diputada.

"Solament el compromís dels socialistes amb la mobilitat a la Comunitat Valenciana es tradueix en solucions concretes als problemes reals de la xarxa de transport", ha conclòs Martín.