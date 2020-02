Rechazada una moción del PP que pedía un plan de reducción de las listas de espera por el 'no' de PRC y PSOE

El diputado del PP y exgerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, César Pascual, ha "lamentado profundamente" el rechazo de PRC y PSOE a esta iniciativa y ha opinado que, con su postura, estos partidos "vuelven a dar la espalda" a los ciudadanos.

Así, ha asegurado que la moción presentada por su partido "no va contra nadie" sino a favor de los cántabros, a los que, según ha dicho, las listas de espera es uno de los asuntos que les preocupa.

Tras alertar de las listas de espera en la sanidad cántabra, ha defendido que éstas son "uno de los grandes retos" que deben afrontar los sistemas sanitarios y ha opinado que la moción de su partido tiene como objetivo ofrecer una "oportunidad" para "cambiar el paso" en Cantabria en este sentido.

Además de pedir ese plan para reducir las listas de espera con la colaboración de los profesionales sanitarios, los 'populares' reclamaban en su iniciativa más transparencia en la publicación de las listas de espera en Cantabria y pedían que se aporten más datos sobre las mismas.

Pascual ha afirmado que en la actualidad resulta "absolutamente imposible adivinar" y poder comparar la listas de espera en distintos periodos.

Además, ha reclamado que los datos se publicaran mensualmente, con datos desagregados y que con más información que en la actualidad. En este sentido, pedían que no solo se publicara la lista de espera estructural, que es la que se muestra ahora, sino también la no estructural -a la que pasan los pacientes que siguen esperando tras rechazar ser transferidos a la sanidad privada- o aquellos considerados como transitoriamente no programables.

Pascual ha denunciado que en Cantabria "se penaliza" a aquellos pacientes que rechazan ser derivados, excluyéndolos de la lista estructural, pasándolos a la no estructural y poniendo su "contador" de espera para ser intervenidos "a cero".

Tras conocer la postura de socialistas y regionalistas, Pascual se ha preguntado qué "oscuros motivos" tienen para votar en contra de una iniciativa que pide más transparencia. "¿Qué miedo tienen a publicar los datos", ha cuestionado el diputado popular a los dos partidos del Gobierno.

Por su parte, el PSOE, partido que gestiona la sanidad de Cantabria, ha votado en contra de la iniciativa al considerar que la publicación de "más listas" es algo "innecesario" y puede resultar hasta "contraproducente".

También los socialistas han asegurado que la comunidad autónoma "cumple escrupulosamente" con lo acordado en el Consejo Interterritorial sobre el modelo de listas de espera.

Además, la diputada del PSOE Paz de la Cuesta ha asegurado que el Gobierno está poninedo medios para ayudar a la reducción de las listas de espera. Así, ha aludido a una mayor consignación en 2020 del Presupuesto sanitario.

Por su parte, los regionalistas han votado en contra de la iniciativa del PP al considerar que el Plan de Reducción que reclama el PP "ya está en marcha" y ha citado las medidas anunciadas por el consejero del área, Miguel Rodríguez, en un pleno anterior.

Por su parte, Vox y Cs han votado a favor de la moción popular y se han mostrado de acuerdo en lo que se pedía en la iniciativa.

Todos los partidos de la oposición (PP, Cs y mixto) han coincidido en criticar al consejero de Sanidad por, según ha subrayado, señalar que no se siente responsable de los datos de las listas de espera de cierre de 2019 atribuyéndolos a la "herencia" recibida.

"Quién es el responsable?", ha preguntado irónicamente el diputado de Vox Armando Blanco, quien ha señalado que Rodríguez afirme no ser el responsable de esta "herencia" de pero sí "presuma" de la rebaja de la lista de espera en cardiología. "De esa herencia positiva sí es responsable y de la otra no", ha ironizado.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Cs, Félix Álvarez, ha considerado "delirantes" las declaraciones del consejero sobre las listas de espera y ha instado a su departamento "a ponerse las pilas" y adoptar soluciones.