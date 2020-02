Pilar Lima es postula per a liderar un Podem "cohesionat" i guanyar visibilitat social

Així ho ha afirmat Lima en una roda de premsa recolzada pel seu equip en la qual ha explicat que comença ara "un camí apassionant" i ha reconegut que no hauria donat "mai" el pas sense el director general d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, Héctor Illueca. També ha dit comptar amb el suport d'altres càrrecs públics com Rita Bosaho o María Teresa Pérez.

Després del mandat d'Antonio Estañ -que va dimitir el passat mes de novembre i després del qual un equip tècnic es va fer càrrec de la direcció-, l'objectiu de Lima és construir un Podem "fort, inclusiu, ordenat, amb una militància activa, diversa, formada i compromesa" per a consolidar el projecte i que se li "veja" en els municipis i els barris, ja que actualment estan "molt ficats" en el propi partit.

Preguntada sobre si aquest pas endavant pot suposar una fragmentació, atés que s'estava buscant una llista única de consens en pro d'eixa cohesió interna, Lima ha explicat que han organitzat una jornada de treball per al dissabte 29 de febrer "completament oberta" a tothom perquè "els afluents es convertisquen en un sol mar".

"Tothom està convidat, l'última paraula la tenen els inscrits", ha subratllat, al mateix temps que ha assegurat que ha parlat amb companys del partit, amb el vicepresident segon del Consell, Rubén Martínez Dalmau, i amb la portaveu en Corts, Naiara Davó, per a "compartir reflexions" abans d'anunciar la seua decisió.

Lima ha insistit que el seu projecte té "la porta oberta i la mà estesa perquè l'objectiu és el consens dialogat" i per a açò s'empraran "les hores que facen falta". "Crec que podem aconseguir-ho", ha dit, però si no hi haguera acord "no passaria absolutament res", es presentarien les candidatures, es debatria i es construiria l'organització, una cosa normal en democràcia.

En un context polític com l'actual, ha incidit, amb la formació dins dels governs estatal i autonòmic, Podem "necessita més que mai un partit amb unitat". "És important que tinguem un poder cohesionat", ha dit, amb les tres 'potes' (Corts, Govern i partit) unides, "cadascun en els seus espais i en els seus rols".

UNA PERSONA UN CÀRREC EN UN PROJECTE CORAL

Precisament preguntada sobre qual és la seua proposta d'estructura de partit i si advoca per que una persona ocupe només un càrrec, ha indicat que sí i ha destacat la necessitat d'aconseguir més referències visibles de Podem a la Comunitat Valenciana, tal com ocorre a nivell nacional.

Al seu juí, és important ser corals i li agradaria un partit en el qual es repartiren responsabilitats, amb "moltes veus i un missatge comú". En aquest punt, ha dedicat paraules a Naiara Davó, que està fent "molt bon treball com a síndica" i "eixa ha de ser la seua prioritat", ja que l'activitat parlamentària és "molt important", i també a Martínez Dalmau i la seua tasca executiva. "Cadascun ha de buscar el seu lloc", ha indicat.

Sobre les seues propostes concretes per al futur de Podem, ha assenyalat que vol guanyar visibilitat, major coordinació per a ser més fortes i ha apuntat que cal treballar en el document polític "per a saber què Podem volem", per al que la cita del dia 29 serà "molt important".

Lima ha assenyalat que el seu equip comparteix la línia estatal i se sent "molt identificat" amb el seu projecte de país, al mateix temps que ha subratllat l'autonomia que es confereix als diferents territoris, per la qual cosa la figura de Pablo Iglesias es mantindrà al marge d'aquest procés de renovació interna, en el qual l'última paraula -ha incidit- la tindran els inscrits.