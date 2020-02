El Ayuntamiento invertirá 300.000 euros en la conservación del conjunto fortificado de Pamplona

Las empresas interesadas en participar podrán presentar sus ofertas durante 40 días a contar a partir del siguiente al del envío de la licitación a Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), ya que el importe de este contrato se sitúa por encima del umbral comunitario. En las propuestas, sobre un total de 100, la oferta económica podrá obtener hasta 60 puntos y la técnica hasta 40 (en esta última se requerirá una puntuación mínima de 24), ha informado el Consistorio.

El contrato conlleva a la ejecución de labores de mantenimiento preventivo continuo, tanto en trabajos programados, como en otras labores puntuales, de forma que se mantenga en buen estado la recuperación patrimonial del entorno fortificado que viene realizando el Consistorio desde el año 2000. Es la cuarta vez que se licita este contrato que, como tal, se diseñó en el año 2015 para consolidar lo conseguido gracias al Plan de Conservación y Promoción de las Fortificaciones de Pamplona.

TRABAJAR CON LIENZOS Y TAJAMARES

El Ayuntamiento de Pamplona, a través de este contrato, busca realizar de una forma continua una completa labor de revisión, control y conservación integral del conjunto fortificado de la ciudad construido entre los siglos XVI y XVIII, calificado como Monumento Histórico Artístico Nacional y Conjunto Histórico Artístico. Y es que el ámbito material del contrato cubre el recinto de la Ciudadela y sus edificios (Cuerpo de Guardia, Horno, Polvorín, etc.), así como sus defensas exteriores (revellines, contraguardias, fosos, contraescarpas, caminos cubiertos, traversas etc.).

Pero, más allá de la fortificación, el contrato también cubre los elementos de los diversos frentes de murallas: baluartes (Gonzaga, Redín, Labrit etc.), las rondas interiores entre baluartes, los paseos de conexión (Ronda Barbazana y camino bajo del frente de Magdalena, Paseo de Ronda, etc.), los portales (Portal Nuevo, Portal de Francia, etc.) y los fuertes avanzados (Fortín de San Bartolomé). Asimismo, la empresa que resulte adjudicataria deberá también encargarse del mantenimiento de los puentes medievales de Magdalena, San Pedro, Santa Engracia y Miluce.

LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES

Dentro del anterior contrato, ejecutado por la empresa Construcciones Aranguren, se acometieron diferentes trabajos. Por un lado, se trabajó en la muralla de las proximidades del Edificio Singular (limpieza, picado de juntas, retirada de tocones, rejuntado de paramentos, ajardinamiento etc.). Además, se realizaron trabajos de limpieza, rejuntado y reparación de grietas en 238 m2 de muros de mampostería en el entorno del Archivo de Navarra (parte baja del Jardín de Palacio). Asimismo, se reparó la escalera de acceso desde el Baluarte de Parma a los propios jardines y se hizo la limpieza de lienzos en la Cuesta de Santo Domingo.

En la Ciudadela se han limpiado los paramentos del lateral de la avenida del Ejército, Baluarte Real, y, ya en el interior, en 1.258 m2 de superficie. Por un lado, en el frente de la capilla, donde se ha colocado también una gárgola que estaba rota, y por otro en el alzado interior de las casernas del lado Sur. También se ha actuado sobre los contrafuertes del Pabellón de Mixtos y parte de las entradas a las casamatas cercanas a ese edificio. Dentro de la fortificación se han realizado también pequeñas actuaciones de ajuste de pavimentos, arquetas y sumideros, así como reparaciones puntuales del canal de agua de los fosos y aplazados en la rampa de acceso desde la avenida del Ejército hasta los fosos de la Ciudadela.

Como es habitual, en torno a principios de año, la empresa encargada repasó el estado y limpieza de los elementos pétreos del Portal de Francia, ha indicado el Ayuntamiento.