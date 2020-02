Tu horóscopo diario: sábado 15 de febrero de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 15 de febrero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Aunque tu crees que no, lo cierto es que puedes llega a tener mucha paciencia. Hoy la sacarás a relucir y vas a dejar impresionados a los que estén a tu alrededor. Verás que esto tiene sus múltiples compensaciones y te sentirás bien en tu interior.

Tauro

Saldrás a hacer algunos recados o temas pendientes de la semana y en eso invertirás bastante tiempo, pero es importante que hoy pongas al día otros temas más relacionados con la familia. Puede que un hijo necesite hablar contigo de manera urgente.

Géminis

Te expondrás a que una persona te pida dinero porque quizá presumas de algo que no debes presumir, así que piénsatelo bien antes de hablar en algunos círculos sociales o delante redeterminadas personas. Te puedes encontrar en un apuro.

Cáncer

Hoy tendrás tiempo para meditar esos cambios que quieres hacer a tu alrededor; quizá sólo son, de momento, cambios en la decoración de tu casa o en pequeños detalles que te hagan sentir mejor. Pero en cualquier caso son importantes.

Leo

Hoy realizas un esfuerzo para complacer a tu pareja o a algún amigo o amiga que te propone algo que le apetece o te pide un favor. Aunque no te apetecerá mucho, al final lo harás y en el fondo estarás feliz de haber vencido la pereza inicial. Sonreirás.

Virgo

Vives un momento de revolución interior y comienzas a plantearte tu vida desde una perspectiva muy distinta y además estás aprendiendo a ver las cosas desde otro punto de vista. Es un trabajo personal lento, pero en el que vas avanzando positivamente.

Libra

Pondrás todo tu interés en solventar un problema de una persona mayor y no te importará invertir tiempo en esa labor social o familiar. Es un rasgo de afecto que te compensa mucho más de lo que puede parecer. Su afecto y agradecimiento te colman.

Escorpio

Llegas al fin de semana con bastante cantidad de energía para derrochar en diversiones. Las aficiones estarán muy presentes y lo cierto es que todo lo que signifique ocio, espectáculos o cualquier otra cosa que te guste, va a resultarte de lo más apetecible y divertida.

Sagitario

Celebrarás algún evento con la pareja y descubrirás algún lugar que os apetece mucho y será una ocasión también para lograr una mejor comunicación entre ambos. Debes dejarte llevar por todo y disfrutar al máximo sin pensar en nada más. Lo conseguirás.

Capricornio

Tu talante estará un poco templado porque hay alguna cosa que no te apetece nada hacer y no te queda más remedio. Si debes de trabajar, no pienses en lo que pierdes, sino en lo que ganas y en lo que puedes hacer después con esas ganancias.

Acuario

Dispones hoy de cierto grado de libertad y puedes liberarte de una obligación familiar que a veces se te hace demasiado pesada, pero que es compleja de resolver al menos por el momento. Sin embargo, alguien te ayuda a que puedas tomarte un respiro.

Piscis

No confías mucho en los demás y eso no es del todo positivo. Hoy un amigo te preguntará por tu vida privada y no contestarás de un manera clara, lo que hará que piensen de ti cosas que no son ciertas. No hace falta desnudarse del todo, pero tampoco ser tan desconfiado.