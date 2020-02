STEPV planteja a Pascual la necessitat de firmar el conveni de les universitats i "dignificar" les plantilles

Representants del sindicat han mantingut una reunió amb la responsable d'Universitat del Consell en la qual també han participat la secretària autonòmica d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, i la directora general de Ciència i Investigació. Per part d'STEPV ha assistit una representació de totes les universitats públiques valencianes, informa aquesta organització en un comunicat.

El sindicat ha manifestat la preocupació per "la falta d'una política d'universitat del Govern de la Generalitat". Quant al conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques valencianes, s'ha instat la Conselleria "a donar una solució real al problema de forma immediata".

Segons STEPV, "per primera vegada" han rebut "una resposta clara sobre el problema existent del conveni i la situació de bloqueig: la consellera ha informat sobre la impossibilitat legal d'aplicar el Conveni per la limitació de l'augment de massa salarial del 0,3% existent en els pressupostos generals de l'Estat i s'ha compromès a demanar als Ministeri d'Universitat i d'Hisenda una excepció per a poder aplicar allò acordat a la Comunitat".

Aquesta solució arriba, per a STEPV, "quan la confiança i la paciència del personal de les universitats públiques aquest pràcticament esgotada".

El sindicat també ha posat sobre la taula la "problemàtica" del personal investigador i de suport a la investigació: "salaris baixos, temporalitat crònica, contractes fraudulents per obra i servici, traves per a participar en projectes d'investigació competitius, inexistència d'una carrera investigadora amb possibilitat de progressió, excés de càrrega de treball o horaris interminables".

INCENTIUS

En aquest àmbit, l'entitat reclama una política de R+D+i a la Comunitat Valenciana que "no estiga basada en la precarietat del personal, que facilite, mitjançant incentius en les universitats, la consolidació dels llocs estructurals que actualment s'exerceixen encadenant contractes temporals per obres i servicis ficticis".

La consellera, sempre d'acord a aquestes fonts, "ha pres nota, perquè coincideix en la necessitat de solucions, i ha avançat l'imminent nomenament de la direcció general de Ciència i Investigació, actualment vacant".

Per a STEPV, "la necessitat d'estabilització i dignificació afecta també bona part del personal" pel que ha demanat "un canvi dràstic en les estructures de les plantilles universitàries que facilite el canvi generacional i que la majoria del Personal Docent Investigador (PDI) no haja d'estar tots els dies lluitant per la seua estabilitat".