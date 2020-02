Rectora de UGR indica que el proyecto para ubicar el acelerador de partículas en Escúzar va "por buen camino"

En la rueda de prensa para presentar la Feria Internacional de Empleo de Granada, Aranda ha valorado que no se debe "ir con prisa" en estos trabajos porque "cualquier error nos puede hacer perder este proyecto tan extraordinario que tenemos".

La rectora ha adelantado que, previsiblemente, según ha dicho el Gobierno, la Junta de Andalucía asumirá el 50 por ciento de parte en el consorcio que debe ser creado entre las distintas entidades que forman parte del proyecto, cuando hasta el momento se había informado que su participación en este sería de una tercera parte.

Es "un consorcio donde la Junta en un principio va a realizar una aportación del 50 por ciento, algo que agradezco especialmente, porque creo que la representación del Gobierno andaluz va a ser mayor a la hora de tomar todo tipo de decisiones y a la hora de resolver", ha comentado la rectora.

Según Aranda, todas las instituciones ya se encuentran en conversaciones con la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para poder establecer ese consorcio necesario para la gestión del proyecto.

"Como he dicho muchas veces, la ciencia se hace escondida y luego se muestran los resultados a través de esa divulgación en un escaparate público. Cuando estamos compitiendo con otro país, no es necesario mostrar todas las cartas desde el primer momento. Hemos seguido trabajando y no hemos estado en ningún momento parados", ha asegurado la rectora.

Pilar Aranda ha recordado que este proyecto es "de Estado", y como tal ha recordado que la Junta de Andalucía incluyó una partida de dos millones de euros para este año dirigida al proyecto del acelerador de partículas, y que se están preparando los próximos Presupuestos del Gobierno de España con partidas para estos trabajos.

"Hemos estado gestionando ese dinero, ha salido ya la convocatoria de dos plazas, estamos trabajando en el desarrollo de los laboratorios, que de momento estarán en el centro de Granada pero tendremos que llevarlos en algún momento a Escúzar. En definitiva, no hemos parado en ningún segundo", ha recordado.

La rectora ha concluido asegurando que se están realizando todos los pasos previos para la consecución del acelerador de partículas "siempre con el conocimiento, con la aportación y con la ayuda del resto de instituciones", y ha valorado que "aún queda mucho camino para ir dando pasos", pero que estos han de ser "siempre seguros y firmes".

El proyecto para el que se construiría el acelerador se centra en dos fases diferenciadas para obtener un resultado final. Por un lado, Ifmif pretende investigar el comportamiento de diferentes materiales que se puedan utilizar en futuros reactores de fusión nuclear.

Partiendo de un acelerador de partículas capaz de generar neutrones, estos son lanzados sobre muestras de diversos materiales, para comprobar cuáles serían utilizables en un futuro reactor de fusión.

Por otro lado, Dones es una versión de tamaño reducido de Ifmif, aunque está siendo diseñado para que pueda cumplir con todas las capacidades del proyecto. Se centra en el desarrollo de las actividades necesarias de I+D y de ingeniería para comenzar la construcción de lasinstalaciones necesarias.

El objetivo final del proyecto es desarrollar una nueva fuente de energía basada en la fusión nuclear, el mismo proceso por el que las estrellas emiten luz y calor.