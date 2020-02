AMP.- Imelsa.- Un exregidor del PP admet davant el jutge que li van oferir retornar-li 1.000€ que va aportar al partit

Així ho ha explicat després de declarar voluntàriament aquest divendres davant el Jutjat d'Instrucció número 18 de València. Mendoza va sol·licitar aquesta compareixença, igual que l'exassessora del grup municipal del PP en l'Ajuntament de València Cristina Montalvá, per la qual cosa s'havia especulat amb la possibilitat que pogueren reconéixer algun fet imputat o aportar noves dades sobre el suposat blanqueig de 50.000 euros de la campanya electoral del 2015.

En el cas d'Alberto Mendoza, mentre en una primera declaració va negar que algú li oferira retornar-li els 1.000 euros, durant aquesta jornada ha afirmat que l'exsecretària del grup municipal 'popular' Mari Carmen García sí li va indicar que se'ls anava a retornar però ell ho va rebutjar.

Sobre aquesta mateixa qüestió, l'exassessora Cristina Montalvá ha afirmat que l'exsecretària li va comentar en una ocasió que "li encantaria retornar-li els diners" al que ella li va contestar que no era necessari, que no es preocupara.

Montalvá s'ha ratificat hui en la seua declaració anterior, ha negat el blanqueig i ha afirmat que no li van retornar els 1.000 euros que va aportar al partit. A més, ha apuntat l'ex-vicealcalde Alfonso Grau com l'encarregat de gestionar els fons i la cerca de finançament per a les campanyes del partit.

Així mateix, tots dos investigats han coincidit a declarar que van voler col·laborar econòmicament amb el partit perquè aquest es trobava en una situació molt crítica i consideraven que la campanya era molt important per a poder guanyar les eleccions.