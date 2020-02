La nova ordenança de contaminació acústica de València avança en la seua tramitació

El regidor de Qualitat Acústica i de l’Aire de l’Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi, ha anunciat que la nova ordenança de contaminació acústica, sobre la que es continua treballant, avança en la seua tramitació. “S'estan abordant molts aspectes, per a establir una regulació nova i actualitzada, per a fer l’espai públic més amable, on les activitats que es desenvolupen siguen compatibles amb la qualitat de vida a la que té dret la gent”, ha afirmat.

“Estem avançant en una nova ordenança que calia adaptar en tot el seu contingut perquè l’anterior és de 2008”, ha explicat el regidor, qui ha destacat que des de l’impuls en gener de 2018 de la moció per modificar l’ordenança vigent, “s’han mantingut nombroses reunions, hem donat una estructura nova al text per aconseguir més coherència i sentit i hem recopilat i inclòs aportacions molt diverses realitzades per la ciutadania, organitzacions i associacions així com pels servicis municipals implicats en la matèria”.

D’altra banda, ha recordat que l’anterior regidora d’esta matèria, Pilar Soriano, ja va propiciar tot un seguit d'avanços per a tot tipus d'activitats, com per exemple la qüestió que també s’inclou en l’ordenança dels tocs de rellotge i campanes. A més, ha dit, “hem revisat el capítol d’activitats per donar solució a xicotets teatres o sales culturals que fins ara es troben en una situació sense suport legal”.

En estos moments l’ordenança es troba en fase de redacció després també de la preceptiva consulta pública a la ciutadania, “que ha fet importants aportacions que contribuïxen a fer un text millorat que té com a vocació contemplar totes les opcions per regular de la millor manera les activitats per a tindre entorns més saludables”.