María Patiño critica el "orgullo de macho" de Kiko Matamoros en 'Sálvame': "Estoy harta de los tíos como tú"

María Patiño y Kiko Matamoros han protagonizado este jueves una tensa trifulca en Sálvame. Los colaboradores debatían sobre La isla de las tentaciones cuando el madrileño ha criticado la actitud de Christofer, a quien ha llamado "ciervo", un comentario que no ha gustado nada a la periodista.

El tertuliano ha explicado en el plató que no entiende el comportamiento del chileno después de que su ex pareja, Fani, le fuese infiel en el reality. En este sentido, Matamoros ha dicho que el ex concursante se muestra muy alegre a pesar de que lo hayan "humillado públicamente", quedando como un "ciervo".

Tras la valoración del colaborador, María Patiño ha salido en defensa de Christofer y ha cargado contra su compañero: "Tienes tanto orgullo de macho que no puedes entender que hay tíos que aman", le ha recriminado a Matamoros, que ha negado las palabras de la presentadora de Socialité.

Sin embargo, Patiño ha continuado criticando al tertuliano: "Estoy harta de los tíos como tú", ha dicho, ganándose los aplausos de los presentes en el plató de Mediaset. De esta manera, ambos se han levantado de sus asientos y han comenzado a elevar el tono de la voz en el enfrentamiento.

"Estamos hablando de un señor al que han despreciado como persona", ha defendido finalmente Matamoros, que no ha logrado convencer a la comunicadora: "Hay tíos que aunque le pongan los ciervos no se rasgan las vestiduras y siguen amando, y luego hay chulos que no lo soportan", ha respondido Patiño sin pelos en la lengua, zanjando así la acalorada bronca.