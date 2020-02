Colomer sobre l'impacte del COVID-19 en el turisme: "Em preocupa més el conformisme que el coronavirus"

Davant aquesta diversitat de factors que poden afectar la decisió de viatjar, Colomer veu "complicat" calcular l'impacte concret del coronavirus sobre el turisme a la Comunitat Valenciana. "Em preocupa més el conformisme que el coronavirus". "El nostre pitjor virus seria el conformisme i l'apatia", ha insistit.

El responsable de Turisme s'ha pronunciat en aquests termes després de fer balanç de les dades turístiques del 2019 i apuntar les perspectives per al 2020, en ser preguntat per la repercussió del brot d'aquesta malaltia que ha tingut el seu origen a la Xina.

Colomer ha assenyalat que la gent en pensar el seu viatge té en consideració molts factors referents a la "seguretat", ja siga sanitària, alimentària o pública, per la qual cosa és un dels 'imputs' més importants, una destinació turística ha d'enfortir per a mantindre's ben posicionada en l'imaginari global.

No obstant açò, davant la multitud de variants que poden influir en viatges, el responsable turístic ha advocat per una "estratègia multifocal" de màrqueting i posicionament en els mercats i "cuidar la rereguarda convencional amb els mercats emergents" i "buscar sempre oportunitats". "A mi em preocupa més el conformisme que el coronavirus. El nostre pitjor virus seria el conformisme, l'apatia, la desídia, pensar que ja tenim els milions de turistes internacionals que tenim", ha advertit.

Així, encara que tot pot influir, ha dit, l'any 2019 el mercat xinés va suposar per a la Comunitat Valenciana 20.000 persones que de manera estable tenien com a destinació preferent aquesta regió.

És cert, ha explicat Colomer, que el 'target' xinés fa paquets i fa viatges internacionals fan gira per Espanya amb Madrid i Barcelona com a destinacions preferents, però "en eixa gira la Comunitat Valenciana comença a ser cada vegada més rellevant" i l'any passat va aconseguir els 127.000 turistes que van fer eixa gira i van passar per la Comunitat Valenciana, allotjats en hotels.