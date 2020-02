Detingut al Campello per agredir en diverses ocasions la seua parella

Els fets es van produir entorn de les 23.35 hores d'ahir dimecres quan es va rebre una telefonada informant que al costat de la parada del tramvia del carrer Cocentaina una parella discutia de frorma irada, i que l'home estava obligant la dona a pujar a un vehicle, ha informat l'Ajuntament en un comunicat aquest dijous.

Fins al lloc van acudir dos dotacions policials que van observar com l'home vociferava en to molt alt a la dona, que es trobava asseguda en un graó, encollida i amb el cap acatxat. El vehicle en el qual viatjaven estava a la mitat de la calçada, amb els quatre intermitents activats, el motor en marxa i la porta del conductor oberta.

Complint amb el protocol, els agents van separar la parella per a mantindre entrevistes per separat i conéixer els fets. Així, la dona va ressenyar que la seua relació amb l'home es remunta a una mica més d'un any, que habitualment discuteixen i que en alguna ocasió ell havia arribat a l'agressió.

A més, va explicar que ahir van estar bevent a casa d'ell, on segons va afirmar la va tornar a agredir, propinant-li galtades i tirant-la pels graons que donen a la terrassa del domicili, per la qual cosa ella li va manifestar la seua intenció de marxar-se a sa casa a Alacant en taxi, i que l'home li'l va impedir.

Segons el relat, una vegada en el vehicle de l'home, i després d'una altra discussió, la dona li va manifestar la seua intenció d'acabar amb la relació, la qual cosa va provocar en ell un estat d'exaltació i enuig i produint-se una altra agressió. La dona va aconseguir baixar del vehicle, i ell la va arrossegar pel sòl, del que va ser testimoni una dona a la qual també es va prendre declaració.

L'home, per la seua banda, va mostrar davant els agents un to "altiu, desafiador i poc col·laborador", i únicament va assenyalar que havien discutit. Fins en dos ocasions els policies van haver de comminar-li perquè no s'acostara a la dona, i en advertir que podria estar conduint sota la influència de begudes alcohòliques, van decidir sotmetre-ho a les proves que van llançar un resultat de 0,91 mg/l d'alcohol en aire espirat en la primera prova, i 0,96 mg/l en segona.

Després de la prova, l'home es va acostar a la dona i, davant dels agents, va manifestar: "Aquesta te la guarde". La patrulla va procedir a la seua detenció per un presumpte delicte de violència de gènere i un altre de conducció influenciada per begudes alcohòliques.

El detingut va ser traslladat al Centre de Salut per a reconeixement per facultatiu, i posteriorment posat a la disposició de la Guàrdia Civil. Per la seua banda, la dona va ser igualment traslladada al centre sanitari per a valoració facultativa.