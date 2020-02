Expulsan de una cena a un concursante de 'Ven a cenar conmigo' por sus faltas de respeto: "Sois unos sinvergüenzas"

El malhumor de Víctor en Ven a cenar conmigo le costó su expulsión de la casa de Nataly, quien se cansó de las faltas de respeto del joven hacia sus compañeros: "He hecho lo imposible para que parara, pero no me escuchaba", valoró la anfitriona en la entrega que ofreció Cuatro este miércoles.

En la anterior emisión los concursantes valoraron con un 6 la cena que preparó Víctor, lo que no gustó nada al aspirante, que amenazo con cambiar su actitud. De esta manera, el participante no tardó en cargar contra Brighid, Sergio, María y Nataly: "¿Por qué sois tan falsos conmigo?", preguntó durante la cena.

"Sois unos sinvergüenzas, perros. Y tu pelo seco es como un estropajo", le dijo Victor a Sergio, que, a pesar de sus esfuerzos por ignorar al concursante, amenazó con abandonar la velada: "Me conozco muy bien y no sé por dónde voy a salir", advirtió. Sin embargo, Víctor continuó lanzando dardos.

La situación no gustó nada a Nataly, que, para impedir que la trifulca continuara, optó por echar de su casa al comensal: "¡Te vas!", le gritó antes de expulsarlo con un portazo. "He hecho lo imposible para que parara, pero no me escuchaba", se sinceró la anfitriona con sus compañeros.

"¡Chabacana, perra maldita! Eres de lo más bajo que he conocido", le gritó Víctor a Nataly. El concursante se mostró muy indignado ante la solución que tomó la aspirante. Así, desistió y se marchó del edificio sin probar ningún plato.