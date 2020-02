Detingut un home per infringir una ordre d'allunyament i un altre per agredir i amenaçar la seua exparella a València

El primer dels casos va ocórrer entorn de les 14.20 hores, quan agents pertanyents a la 5ª Unitat de Districte de la Policia Local de València van detindre un home de 45 anys per infringir una ordre d'allunyament cap a la seua exparella, de 54, ha indicat el cos de seguretat en un comunicat.

Els fets van ocórrer quan un agent es va desplaçar fins al domicili de la dona víctima de violència de gènere de la qui estava realitzant un seguiment i, en cridar al timbre, ningú responia; però, "presumptament, s'escoltava un soroll en l'interior".

El policia va preguntar diversos veïns pels habitants de la vivenda, i aquests li van explicar que l'exparella de la dona "es presentava sovint per la finca des de feia diversos mesos, i cridava a altes hores de la matinada als timbres del veïnat i en estat d'embriaguesa". L'home comptava amb una ordre d'allunyament consistent en la prohibició d'acostar-se a menys de 300 metres de la seua exparella i de comunicar-se amb ella.

Davant els fets manifestats pels veïns, l'agent va procedir a posar-se en contacte amb la víctima, que en eixe moment es trobava prop del domicili. Finalment, la dona es va entrevistar amb l'agent i li va explicar que se sentia amenaçada, per la qual cosa havia estat deixant entrar la seua exparella en la seua vivenda.

Per tals motius, l'agent va sol·licitar un indicatiu policial per a entrar en el domicili de la víctima amb el seu consentiment, on es trobava el susdit, que va ser detingut i traslladat a Dependències.

L'altre cas va ocórrer a la nit. La 7ª Unitat de Districte i la UCOS van detindre un home de 38 anys per agredir i amenaçar, presumptament, la seua exparella, una dona de 37. Els fets van ocórrer a les 23.15 hores, quan els agents van ser comissionats per la Sala del 092 perquè, pel que sembla, "un home estava discutint amb una dona, al mateix temps que tractava d'introduir-la per la força en l'interior del pati d'un edifici".

Quan els policies van arribar al lloc van observar una xica plorant acompanyada per un testimoni dels fets. La jove va manifestar que, el qui era l'exparella de la seua amiga, presumptament, l'estava amenaçant i que, quan ella s'ha marxat a sa casa, ha observat com discutien i com ell l'agafava fortament pel braç, i que l'arrossegava contra la seua voluntat al portal de la finca en la qual viu ella. Per tals motius, una altra testimoni va cridar a la Policia.

Per la seua banda, la víctima va explicar als agents que l'home "s'havia posat molt alterat i que, mentre cridava, l'arrossegava violentament fins a la porta del seu domicili". Així mateix va manifestar que no ha patit episodis anteriors de violència física, però que des que va decidir deixar la relació, ell no ha parat d'amenaçar-li i que, per açò i pels fets esdevinguts anit, ha decidit interposar denúncia i sol·licitar una ordre de protecció.

Quant al presumpte agressor, va eixir de l'edifici estant personats allí els agents, per la qual cosa, després de les declaracions de la suposada víctima i els testimonis, va ser detingut i traslladat a Dependències.