Marzà denuncia davant la Policia amenaces en les xarxes després d'acusar Vox a Les Corts de "trencar Espanya"

Segons ha explicat el titular d'Educació, pertanyent a la coalició Compromís, en ser preguntat per aquesta informació d'Eldiario.es en una roda de premsa que ha oferit a Castelló, no és la primera vegada que rep aquestes amenaces, les quals -segons ha dit- "tenen un cert caràcter polític".

Sobre aquest tema, ha apuntat que la denúncia respon a "plantar cara" a l'extrema dreta, "doncs no es poden deixar passar", per la qual cosa va creure "convenient" denunciar les amenaces en les institucions pertinents, no només per a perseguir als qui ho han fet, sinó per a llançar el missatge que no va a donar "ni un pas arrere".

"Per molt que ens amenacen i intenten intimidar-nos i assenyalar-nos als qui pensem diferent, la democràcia està per damunt d'això i ens hem de poder expressar amb tota la llibertat i hem de poder cosir la societat i no dividir-la, que és el que estan fent determinats partits de l'extrema dreta", ha afegit Marzà.

En aquesta línia, ha explicat que són amenaces que ha rebut a través de les xarxes i que estan ja en coneixement de la Policia "perquè les investigue". "No pot haver-hi eixes actituds, i determinats discursos no poden portar al fet que la gent pense que es poden fer determinades afirmacions o amenaces a qui siga, i per açò es tracta de plantar cara", ha conclòs.