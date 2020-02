Rodríguez anuncia medidas y se compromete a reducir tiempos de espera en consultas y operaciones para junio

Así, tras informar de las iniciativas previstas, el titular del departamento se ha comprometido a mejorar, para el próximo mes de junio, el tiempo de respuesta en el acceso a prestaciones en esas consultas e intervenciones, después de que el año pasado se rompiera la tendencia de mejora de ejercicios precedentes y el 2019 acabara con más de 10.500 personas pendientes de pasar por quirófano (+22%), y con una demora media de cien días (+15,62%).

Interpelado por el diputado del PP y exdirector del Hospital Valdecilla, César Pascual, que considera "escandalosas" estas cifras, el consejero del ramo -que accedió al cargo el pasado verano y que ha admitido que los datos no son "buenos"- ha desgranado las medidas que pondrá en marcha su departamento, que comenzarán por las consultas externas y con una mejora de la coordinación entre Atención Primaria y Hospitalaria, para evitar "derivaciones innecesarias"-

Para facilitar esa coordinación se impulsará una herramienta de mensajería electrónica (MAS) desde centros de salud a hospitalarios, con compromisos de respuesta en el plazo de 24-48 horas los días laborables, evitando dichas derivaciones y la "incomodidad" que generan en pacientes.

Además, en los hospitales del Servicio Cántabro de Salud (SCS) se implementará una normativa de consultas para que sea común a todos los centros la gestión de citas y definición de agendas, también de las de consultas externas flexibles para que -según ha explicado Rodríguez- la tipología de las visitas se adapte a la situación de cada momento, de forma que se pueda modificar el número de primeras y sucesivas en función de la demora de la especialidad.

También habrá planes de apoyo a los hospitales con especialidades con déficit de profesionales que generan demoras elevadas, como sucede en Laredo y Cardiología.

Y para las pruebas diagnósticas que tengan demoras la solución pasara por aumentar el tiempo de rendimiento de la alta tecnología. Así, en aquellas que existe una espera "importante", como la resonancia magnética, se aumentará el horario de funcionamiento, ampliando el turno a mañana, tarde y noche de lunes a viernes, mañana y tarde los sábados y los domingos por la mañana.

MEJORA LISTAS ESPERA QUIRÚRGICA

El consejero de Sanidad ha señalado que en el caso de las listas de espera quirúrgica se mejorará el rendimiento de quirófanos en jornada ordinaria, disminuyendo los "tiempos muertos" que se pierden al inicio y final de las sesiones y los de cambio y de acondicionamiento entre intervenciones.

También se incorporarán herramientas digitales que faciliten la programación quirúrgica, como la puesta en marcha de un software que ayudará a planificar estas salas y la actividad ligada a ellas (consultas preoperatorias, ingresos hospitalarios, cuidados postoperatorios, etc).

Y a más largo plazo se aumentará la capacidad quirúrgica del Hospital de Laredo, con la construcción de los dos nuevos quirófanos previstos y la dotación de una unidad de cuidados postoperatorios de mayor complejidad. También se realizarán programas especiales en jornada de tarde y derivaciones a hospitales concertados.

En su intervención, Rodríguez ha considerado que no existe un "problema real" en Cantabria con las listas de espera, ya que son un "fenómeno" común a toda España e incluso a otros países.

Entre las causas que han contribuido a su incremento en la región ha citado la confianza de los cántabros en el sistema sanitario cántabro, que ha hecho aumentar casi un 15% en cuatro años la demanda asistencial, al pasar de 55 pacientes por mil habitantes en 2015 a 63 el ejercicio pasado.

En cuanto a los tiempos de espera, "que es lo que le interesa al paciente", ha indicado que las cifras de la Comunidad son "mucho mejores" que las del Sistema Nacional de Salud, al situarse casi 20 días de media por debajo.

FINANCIACIÓN DEPENDENCIA

Por otro lado, el Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes con el apoyo de todos los grupos, salvo la abstención del PP, una proposición no de ley sobre la financiación de la Ley de Dependencia promovida por Vox, y modificada a través de una enmienda transaccional negociada con el PSOE y el PRC.

La resolución pactada por Vox, PSOE y PRC insta al Gobierno de España a incluir las partidas necesarias en los presupuestos de 2020 y siguientes para garantizar el equilibrio de financiación del sistema de atención, eliminando las suspensiones legislativas existentes en la materia; y al Gobierno de Cantabria a garantizar que en un plazo máximo de tres años las plazas residenciales lleguen a satisfacer la demanda prevista, de forma que no haya lista de espera.

El portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, ha destacado que entre 1.200 y 1.300 cántabros necesitan atención a la dependencia y no la tienen por "la falta de dinero derivada del incumplimiento del Estado de su obligación de cofinanciar" al 50% el sistema, y ha opinado que el Gobierno PRC-PSOE ha renunciado a reclamar ese dinero, que ha cuantificado en más de 200 millones en total en los últimos cinco ejercicios.

Eva Salmón (PSOE) ha recalcado que el acuerdo de gobierno PSOE-Podemos incluye el compromiso de mejorar la financiación del sistema de dependencia para reducir las listas de espera, y al igual que María Angeles Matanzas (PRC), ha puntualizado que "no existe renuncia" por parte de Cantabria "a recibir una financiación que mediante real decreto fue suprimida por el PP".

Por el PP, César Pascual ha asegurado que "en ningún momento se ha aprobado un compromiso de financiación al 50%" por parte del Estado y ha denunciado que pese a que la coalición PRC-PSOE lleva "cuatro años reclamando una supuesta deuda que no es tal", ahora "de repente no la incluyen ni en el papeluco" ni siquiera en esta proposición no de ley que ha tildado de "soufflé".

EQUIPARACIÓN POLICÍAS LOCALES

Por otra parte, el Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes por unanimidad la proposición no de ley promovida por el PRC y el PSOE para pedir al Gobierno central equiparar las prestaciones por incapacidad y muerte por acto de servicio de los policías locales a las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Para ello, se pide al Gobierno de España la modificación del Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, por el que se incluye a las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el Régimen General de la Seguridad Social, para incluir también a los policías locales.

Los cinco grupos con representación en el Parlamento de Cantabria han considerado "urgente, justo y necesario" proceder a esta modificación para "avanzar hacia la equiparación" de los policías locales y acabar con esta "discriminación" que supondrá "una mejora de la seguridad ciudadana de forma indirecta".

PARO

Por su parte, la consejera de Empleo, Ana Belén Alvarez, ha destacado que Cantabria tiene el mayor número de ocupados de los últimos diez años, y la mayor tasa de actividad y de empleo de los últimos 11 años. Así se ha defendido de las críticas de Vox y Cs por el aumento del paro en un 18,9% en Cantabria en 2019, frente a un descenso en España del 3,4%.