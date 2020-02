Diputación recibirá el premio 'Alcazaba' mientras que la remodelación de Plaza Vieja se lleva el 'Chumbo verde'

Además de valorar el trabajo de la institución provincial, la asociación premiará además por su contribución a la defensa del patrimonio al fotógrafo Carlos Pérez Siquier, al historiador Valeriano Sánchez Ramos y a la empresa Grupo Regente, según ha informado la directiva en una nota.

"Estamos enamorados de nuestro patrimonio y le dedicamos nuestro cariño y esfuerzo altruista, sin subvenciones de ninguna institución, de nadie, porque merece la pena y porque el patrimonio nos hace disfrutar a todos", ha manifestado la presidenta de la asociación, María Teresa Pérez, quien se ha congratulado de que se valore la labor de la entidad "aunque todavía hay quien no entiende lo que significa el patrimonio: un legado común, algo que nos pertenece a todos y por tanto no puede ser patrimonializado por nadie".

Así, ha incidido en que "el patrimonio es de todos los ciudadanos" ya que son estos quienes "otorgan el valor a su patrimonio" y por todo ello "tienen el derecho a opinar y a que sea tenida su opinión en cuenta". "Lamentamos que en muchas ocasiones todavía las instituciones, a las que le hemos encomendado la salvaguarda del patrimonio y los recursos para ello, no estén a la altura de que significa, de lo que ofrece a nuestra sociedad y de lo que exige el patrimonio", se ha lamentado.

En este sentido, ha comunicado que "por unanimidad" se ha decidido entregar el 'Chumbo verde' al primer edil capitalino. "Es la primera vez que concedemos un premio por una acción aún no realizada, con el deseo de conseguir que esta agresión a nuestro patrimonio no se consume finalmente", ha explicado la presidenta de la entidad, desde donde se han mostrado sorprendidos por que el monumento a los Mártires de la Libertad "no está protegido jurídicamente" por el catálogo municipal de patrimonio.

"Increíblemente la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía tampoco lo incluyó como BIC, quizás o a pesar de encontrarse en un espacio que sí está protegido, la Plaza Vieja, en el corazón del Conjunto Histórico de Almería y en el entorno del Convento de las Claras, también declarado BIC", ha añadido.

Por otro lado, el arbolado afectado por la remodelación de la plaza "está constituido por 15 ejemplares de ficus de 117 años de antigüedad y seis ejemplares de 32 años" mientras que la Plaza Vieja se encuentra protegida "como zona verde". "Este arbolado constituye un valor patrimonial natural que reivindicamos como propio de la idiosincrasia e identidad de la ciudad de Almería y que por tanto debe conservarse", han defendido.

115 PROYECTOS DESDE 2012

La asociación ha valorado el trabajo de la Diputación Provincial para la recuperación del Hospital Provincial de Almería y su decidido apoyo a la propuesta de Millares como Patrimonio Mundial de la Humanidad, si bien han incidido en la realización de hasta 115 proyectos desde 2012.

Con ello, han incidido en "su labor en pro del patrimonio histórico y cultural de los municipios de la provincia almeriense, destacando en este año la conservación del patrimonio religioso a través de un convenio con el Obispado de Almería", la restauración de la casa-palacio de los Moya en Laujar, el Molino del Perrillo de Berja, el Palacio del Rey Chico de Fuente Victoria, la Torre de Alcudia o los museos de Terque y Olula del Río.

También se ha valorado este año la obra artística de Carlos Pérez Siquier, la investigación y difusión del historiador Valeriano Sánchez Ramos, la iniciativa privada de Grupo Regente, a la que se distingue por su iniciativa de diseño y comercialización de piezas inspiradas en objetos emblemáticos de la arqueología. almeriense.

Los premios 'Alcazaba' se entregarán en una gran gala que cumplirá su duodécimo aniversario el 25 de febrero en el Teatro Cervantes a partir de las 19.30 horas. Los premios serán entregados por Andrés García Ibáñez, Andrés Sánchez Picón, Curro Verdegay y la propia presidenta, María Teresa Pérez. La gala será presentada por los periodistas Marta Rodríguez y Alfredo Casas y contará con las actuaciones de la bailaora de flamenco Tania Santiago y su grupo, el baile oriental de Cristina Samaniego y el espectáculo de straps y telas aéreas de Aribaldi.